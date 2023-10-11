УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

200 мільйонів для України: що входить в новий пакет допомоги від США

Юрій Берендій
11 жовтня 2023, 12:55 оновлено 11 жовтня, 13:03
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час відкриття засідання Рамштайн офіційно повідомив про виділення Україні нового траншу допомоги.
Остин, Рамштайн
Україна отримає новий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, depositphotos.com

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) офіційно підтвердив, що Україні буде надано новий військовий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін під засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у столиці Бельгії Брюсселі 11 жовтня.

"Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить 200 мільйонів доларів", - сказав голова Пентагону.

Цей пакет включає в себе 155-мм та 105-мм боєприпаси, а також "зовсім нові системи протиповітряної оборони, які незабаром будуть доставлені до України".

відео дня

Також з'явилось відео промови Ллойда Остіна на відкритті "Рамштайну"

Рамйштайн
Міністр оборони США оголосив про новий пакет допомоги Україні / Скріншот

Дивіться відео, де міністр оборони США оголошує про виділення Україні нового пакету допомоги:

Крім того, Міністр оборони Остін додав, що до військового пакета від Сполучених Штатів включено ракети, повітряні боєприпаси, протитанкову зброю та "необхідне озброєння для протидії російським дронам".

"Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни", - заявив глава Пентагону.

Воєнна допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Глава держави вперше візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн" офлайн.

Водночас, вчора, 10 жовтня у вечірньому звернення президент України Володимир Зеленський після поїздки до Румунії натякнув на певні нові домовленості у постачанні озброєння Силам оборони України.

У свою чергу перша заступниця міністра оборона США Кетлін Гікс заявила, що загроза припинення роботи уряду та інші внутрішні потрясіння у Вашингтоні загрожують військовій готовності США та їхній здатності підтримати Україну. Однак, вона додала, що у США є варіанти продовження фінансування військової підтримки України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США військова допомога Рамштайн зустріч
Реклама

Головне за день

200 мільйонів для України: що входить в новий пакет допомоги від США

200 мільйонів для України: що входить в новий пакет допомоги від США

12:55 Світ
В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців: у МЗС розповіли нові подробиці

В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців: у МЗС розповіли нові подробиці

12:46 Україна
Удар ракети по кафе в Грозі: кількість загиблих зросла до 55 людей

Удар ракети по кафе в Грозі: кількість загиблих зросла до 55 людей

12:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:00

Весь цей час зберігали неправильно: секрет догляду за картоплею на кухні

13:43

"Паспорт треба буде підтвердити": Скрипка запропонував екзаменувати тих, хто поїхав за кордон

13:01

В Україні масово перерахують пенсії: кому готувати гаманці під гроші

12:55

200 мільйонів для України: що входить в новий пакет допомоги від США

12:46

В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців: у МЗС розповіли нові подробиці

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
12:43

Удар ракети по кафе в Грозі: кількість загиблих зросла до 55 людей

12:29

Переможниця "Холостяка" вдруге стала мамою

12:28

Дівчина намазала лимон зубною пастою і кинула в пралку: результат здивувавВідео

12:16

Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

Реклама
12:04

Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – РустамзадеВідео

11:55

Є в кожному будинку: експерт повідомив про унікальний метод боротьби з хропінням

11:53

У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармоніїФотоВідео

11:20

"Ми цього боїмося": Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа

11:06

Ракетний удар по Грозі: СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті 53 односельчанФото

10:56

Бельгія передасть Україні кілька винищувачів F-16: названо терміни

10:45

Будуть працювати набагато краще: як почистити навушники від сірки

10:45

Наступ Росії почався: генерал-розвідник розкрив головний задум Путіна

10:20

Зеленський прибув до Бельгії: президент візьме участь у засіданні "Рамштайн"

10:15

Зеленський сказав, чи збирається на другий президентський термін

10:02

Чи будуть в Україні відключати світло взимку: експерт назвав дві умови блекауту

Реклама
09:52

Бачили всі, а знають одиниці: що означають крапки на лобовому склі

09:45

Попереду найважче: Зеленський повідомив про завершальний етап війни

09:33

"Доведеться вибирати": Зеленський оцінив, чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України

09:28

Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн доларів: що туди увійде

08:57

Кмітлива дівчина показала, як видалити вапняний наліт з насадки для душуВідео

08:44

"Могла бути маскувальна атака": експерт пояснив, як Моссад "прогледів" напад

08:29

Навіщо Білий дім хоче поєднати допомогу Україні та ІзраїлюПогляд

08:20

Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

08:15

Гороскоп на завтра 12 жовтня 2023: Діві - фінансовий успіх, Терезам - позбавлення від токсичних людей

07:57

У спецслужб є докази: Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ з ХАМАСом

07:40

У чотирьох знаків зодіаку в жовтні перевернеться життя: астролог сказав, кому чекати змінВідео

07:10

США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль - радник Байдена

07:10

Яке свято завтра 12 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

06:55

Треба знайти сплячого кота серед каміння за 10 секунд: загадка, яку розв’яжуть одиниці

06:36

РФ безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємося вперед - Зеленський

06:35

Як правильно казати – жилий чи житловий будинок: Авраменко розставив крапки над "і"Відео

06:02

Про зменшення підтримки України у зв’язку з нападом на ІзраїльПогляд

05:55

Триватиме щонайменше 4 дні: Україну накрила сильна магнітна буря

05:28

Блогерка поділилася ідеальним напоєм, який допоможе скинути вагу і поліпшити шкіруВідео

04:50

РФ готує втечу з окупованих територій: Світан назвав два напрямки

Реклама
04:15

Експерт оцінив, як сильно війна в Ізраїлі зможе відвернути увагу США від війни в Україні

03:43

Менше тканини, більше тіла: Анна Кошмал у зухвалій сукні спокусила шанувальників

03:13

Потрібно встигнути за 21 секунду: неймовірний тест для перевірки IQ

02:42

Для багатьох це буде відкриттям: як правильно міряти температуру

02:10

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

01:33

Скорочення військової допомоги Україні призведе до заморожування війни - Золотарьов

00:19

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

10 жовтня, вівторок
23:56

"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

23:29

Коханка Девіда Бекхема відреагувала на висловлювання Вікторії про їхній роман

22:41

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти