200 мільйонів для України: що входить в новий пакет допомоги від США

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час відкриття засідання Рамштайн офіційно повідомив про виділення Україні нового траншу допомоги.

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Україна отримає новий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, depositphotos.com

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) офіційно підтвердив, що Україні буде надано новий військовий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін під засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у столиці Бельгії Брюсселі 11 жовтня.

"Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить 200 мільйонів доларів", - сказав голова Пентагону.

Цей пакет включає в себе 155-мм та 105-мм боєприпаси, а також "зовсім нові системи протиповітряної оборони, які незабаром будуть доставлені до України".

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Також з'явилось відео промови Ллойда Остіна на відкритті "Рамштайну"

Міністр оборони США оголосив про новий пакет допомоги Україні / Скріншот

Дивіться відео, де міністр оборони США оголошує про виділення Україні нового пакету допомоги:

Крім того, Міністр оборони Остін додав, що до військового пакета від Сполучених Штатів включено ракети, повітряні боєприпаси, протитанкову зброю та "необхідне озброєння для протидії російським дронам".

"Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни", - заявив глава Пентагону.

Воєнна допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Глава держави вперше візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн" офлайн.

Водночас, вчора, 10 жовтня у вечірньому звернення президент України Володимир Зеленський після поїздки до Румунії натякнув на певні нові домовленості у постачанні озброєння Силам оборони України.

У свою чергу перша заступниця міністра оборона США Кетлін Гікс заявила, що загроза припинення роботи уряду та інші внутрішні потрясіння у Вашингтоні загрожують військовій готовності США та їхній здатності підтримати Україну. Однак, вона додала, що у США є варіанти продовження фінансування військової підтримки України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації.

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