Вихід ЗСУ з Авдіївки: військовий аналітик розкрив несподівану причину

Євген Дикий розповів про колосальну різницю між обороною Бахмута та Авдіївки.

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Названо причину виходу ЗСУ з Авдіївки / колаж: Главред, фото: libkos/Instagra, скріншот: відео Міноборони РФ

На сьогодні українські сили по всій лінії фронту будують три лінії оборони - силами різних підрозділів і з різними можливостями, розповів ветеран бойових дій на Донбасі, український військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, третю, найбільш віддалену лінію оборони будують цивільні будівельні компанії. Про це він повідомив у коментарі Сurrenttime.

"Друга лінія - це те, де щось уже може прилітати, туди вже жоден цивільний будівельник не їде, жодна компанія не ризикує працювати. І ось там копають уже самі військові, але копають у відносно спокійній обстановці. І, нарешті, те, що зовсім біля нулів - за це відповідають самі бригади, що воюють. Ось у них за спиною зона відповідальності в 10-12 кілометрів. Звичайно, вони можуть туди залучати частину інженерних військ, але загалом відповідає за це сама піхота", - пояснив він.

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Співрозмовник каже, що в ЗСУ також відчувається відсутність технічних засобів для будівництва, адже свого часу багато техніки було розпродано "за непотрібністю". За словами експерта, в Авдіївці, поки вона не була окупована російськими військами, відповідних укріплень не було.

"Там було те, що змогла накопати сама піхота. Колосальна різниця з Бахмутом там була в тому, що коли виходили з Бахмута, то ті, хто виходили, ті одразу й окопувалися. Тут такого не було. Поки тримали Авдіївку, інші частини накопали нову лінію, тобто відходили реально на готові позиції. Але на такі позиції, які могла накопати саме сама піхота. Тобто це виключно земляні фортифікації з мінімумом дерева і побудовані здебільшого лопатами без серйозної техніки. Звичайно, це позначається", - додав Дикий.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація навколо Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що Авдіївка - нова лінія оборони. На Ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає війська з Авдіївки. Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку і зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що захисників України вивели для збереження артилерії і снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.

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