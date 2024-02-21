Війна із Росією може затягнутись: генерал розповів, скільки ще триватимуть бої

За оцінками західних фахівців, росіяни ще мінімум два роки можуть успішно вести так звану "СВО". Однак усе-таки їхні ресурси можуть вичерпатися швидше. Але Росія - ресурсна держава, і сили поки ще в неї є. Про це під час чату на Главреді повідомив генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
За його словами війна може затягнутися на роки, якщо події будуть такими, як ми спостерігаємо останнім часом.
"Ми переходимо в ресурсну війну, а її результат залежить від того, якого роду ресурс буде у сторін. Поки що все свідчить про те, що війна може тривати кілька років. Безумовно, можуть бути непередбачені обставини, які змінять ситуацію, але загалом тенденція така", - вказує Романенко.відео дня
Генерал наголошує, що війна Росії проти України може тривати ще 2-3 роки.
"Плюс потрібно розділяти поняття призупинення ведення бойових дій і завершення війни, тобто підписання сторонами відповідних дипломатичних документів. Наприклад, досі таких документів не підписано між РФ і Японією, а бойові дії закінчилися в 1945 році. І це не поодинокий приклад. Таку можливість теж потрібно враховувати", - резюмував генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті
Російські війська посилили наступальні дії в напрямку села Роботино Запорізької області. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великобританії.
Ситуація на Авдіївському напрямку значно змінилася. Ворожа сторона не зупиняє свої наступальні дії і намагається прорвати оборону ЗСУ. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
Збройні сили України у 2025 році запланували контрнаступальну операцію, за умови успішного утримання оборони у 2024 році. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
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