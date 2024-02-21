Зухвалий наступ росіян на Запоріжжі: Тарнавський розповів про ситуацію на фронті

Тарнавський зазначив, що росіяни намагаються проводити штурмові дії малими групами піхоти на Оріхівському напрямку.

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Генерал розкрив деталі зухвалого наступу РФ на Запоріжжі / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, скріншот із відео

Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили 1151 артобстріл позицій Сил оборони України на Таврійському напрямку. Крім того, ворог завдав 54 авіаудари, 103 удари дронами-камікадзе та провів 47 наступальних дій в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Про це у своєму Телеграмі написав бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, російські війська провели безуспішні спроби наступу на Оріхівському напрямку.

"Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується", - написав Тарнавський. відео дня

Він зазначив, що російські втрати за 20 лютого склали: 521 військовослужбовець та 60 одиниць військової техніки, включаючи 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артилерійських систем, 1 ракетно-стрілецьку установку, 12 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки. Серед знищеної техніки також був квадроцикл росіян.

Тарнавський повідомив, що українські війська знищили два склади боєприпасів ворога і один важливий об'єкт противника. Також було нейтралізовано або знищено 233 безпілотних літальних апарати різних типів.

Наступ росіян на Запоріжжі

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільною, і наразі немає загрози наступу військ Росії. Проте, в разі небезпеки, Збройні сили України готові відстоювати позиції. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Пізніше він додав, що російські війська готують новий наступ на Запорізькому напрямку і можуть атакувати в районі Оріхівського напрямку.

Російські окупаційні сухопутні війська посилили наступальні дії в напрямку села Роботино в Запорізькій області. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великобританії.

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