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РФ перекидає війська з Авдіївки: будуть складні бої на нових напрямках - 3 ОШБр

Руслана Заклінська
21 лютого 2024, 18:49
Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку та зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.
РФ перекидає війська з Авдіївки: будуть складні бої на нових напрямках - 3 ОШБр
ЗСУ чекають дуже складні бої / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Росія перекидає вцілілі військові підрозділи та техніку з Авдіївки на інші напрямки. На фронті відбуватимуться дуже складні бої. Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram.

"На Авдіївському напрямку станом на сьогодні все в цілому очевидно - окупанти будуть просуватись, наскільки у них вистачить сили та в залежності від того, хто з них виживе", - зазначив військовий.

Жорін зауважив, що з Авдіївки почали перекидати російські підрозділи на інші ділянки фронту. Тому складна ситуація очікується і на інших напрямках.

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"В цілому нас чекають дуже складні бої. Говорив про це ще минулого року - росіяни готувались весь цей час. Готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку. І були готові", - пише заступник командира 3 ОШБр.

За його словами, Росія задіює всі наяві ресурси на полі бою. Жорін додав, що найближчим часом ситуація ускладниться на півдні і на Харківському напрямку.

Виведення ЗСУ з Авдіївки

Нагадаємо, росіяни захопили Авдіївку, втративши рекордну кількість солдат у штурмах, але продовжують тиск на фронті. Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що ворог має достатньо сил для подальшого наступу. Після Авдіївки окупанти зосередились на захоплення населеного пункта Ласточкине.

Також після виведення з Авдіївки українські війська перейшли до оборони на позиціях на заході від міста. Російські окупаційні війська можуть готуватися до нового наступу на сході України, зазначив військовий оглядач Денис Попович.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що захисників України вивели для збереження артилерії та снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.

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