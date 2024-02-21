Рішення було "стратегічним": Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

Якщо Україна не буде отримувати критично необхідні пакети допомоги, військові будуть змушені вибирати й вирішувати, які міста вони можуть утримувати.

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У Пентагоні прокоментували вихід Сил оборони з Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, instagram / libkos, скріншот

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки - це рішення назвали "стратегічним". Як заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, захисників України вивели з Авдіївки для збереження артилерії та снарядів, яких критично не вистачає без допомоги США.

Сінгх зазначила: якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді військові будуть змушені вибирати й ухвалювати рішення про те, які міста вони можуть утримувати, передає Укрінформ.

"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхнє життя і країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня", - підкреслила заступник спікера Пентагону. відео дня

Сінгх передбачила, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоча і є міста під обстрілами і загрозою.

"Я перенаправлю це питання українцям, але я не впевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Але вони щодня ведуть боротьбу, щоб утримати кожен дюйм території. Я не можу говорити про конкретне місто", - сказала вона.

Також, за її словами, щойно Конгрес забезпечить повноваження з фінансування військової допомоги Україні, Пентагон зможе досить швидко доставити українцям пакети, виділені за розпорядженням президента (PDA).

Зазвичай Пентагон упродовж декількох днів міг зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси всякий раз, коли виділявся черговий пакет в рамках PDA.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

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