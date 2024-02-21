УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Рішення було "стратегічним": Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

Анна Ярославська
21 лютого 2024, 07:35
Якщо Україна не буде отримувати критично необхідні пакети допомоги, військові будуть змушені вибирати й вирішувати, які міста вони можуть утримувати.
Авдіївка, Сабріна Сінгх, ВСУ
У Пентагоні прокоментували вихід Сил оборони з Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, instagram / libkos, скріншот

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки - це рішення назвали "стратегічним". Як заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, захисників України вивели з Авдіївки для збереження артилерії та снарядів, яких критично не вистачає без допомоги США.

Сінгх зазначила: якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді військові будуть змушені вибирати й ухвалювати рішення про те, які міста вони можуть утримувати, передає Укрінформ.

"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхнє життя і країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня", - підкреслила заступник спікера Пентагону.

відео дня

Сінгх передбачила, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоча і є міста під обстрілами і загрозою.

"Я перенаправлю це питання українцям, але я не впевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Але вони щодня ведуть боротьбу, щоб утримати кожен дюйм території. Я не можу говорити про конкретне місто", - сказала вона.

Також, за її словами, щойно Конгрес забезпечить повноваження з фінансування військової допомоги Україні, Пентагон зможе досить швидко доставити українцям пакети, виділені за розпорядженням президента (PDA).

Зазвичай Пентагон упродовж декількох днів міг зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси всякий раз, коли виділявся черговий пакет в рамках PDA.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США Авдіївка Пентагон новини України війна Росії та України бої за Авдіївку ситуація в Авдііївці
Реклама

Головне за день

Авдіївку можна було втримати: Данілов назвав головну причину виведення військ

Авдіївку можна було втримати: Данілов назвав головну причину виведення військ

09:12 Україна
Війна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал Романенко

Війна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал Романенко

08:57 Ексклюзиви
РФ вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки повітряних цілей вдалося збити

РФ вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки повітряних цілей вдалося збити

08:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

Це основна мета : що трапиться в Україні в найближчі 10 днів і яке місто під прицілом Путіна 35031

"Це основна мета": що трапиться в Україні в найближчі 10 днів і яке місто під прицілом Путіна

Криють з усіх видів озброєння: ворог підтягнув резерви і перейшов в наступ - ЗСУ 5501

"Криють" з усіх видів озброєння: ворог підтягнув резерви і перейшов в наступ - ЗСУ

Окупанти прорвалися в Ласточкине - DeepState 5330

Окупанти прорвалися в Ласточкине - DeepState

У Порошенка знайшли меблі на мільйони доларів, $60 млн під подушкою та колекцію картин російських художників (ВІДЕО) 5121

У Порошенка знайшли меблі на мільйони доларів, $60 млн під подушкою та колекцію картин російських художників (ВІДЕО)

Останні новини

09:12

Авдіївку можна було втримати: Данілов назвав головну причину виведення військ

08:57

Війна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал РоманенкоЕксклюзив

08:54

Господині часто додають аспірин в рідке мило: навіщо вони так роблять

08:50

РФ вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки повітряних цілей вдалося збити

08:32

ЗСУ навічно приземлили ще один російський Су-34, а Су-35 пощастило - зманеврував

Росія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - БерлінськаРосія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - Берлінська
08:18

Особлива ціль: в ISW пояснили причину заяви Кремля про "захоплення" Кринок

08:10

У Запорізьку область росіяни стягують п'ятдесятитисячну армію?Погляд

08:09

Чи можливий повторний наступ РФ на Київ: в РНБО відповіли

07:35

Рішення було "стратегічним": Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

Реклама
06:44

Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа - CNN

06:10

Що може РФ виставити на торги в 2025-му році?Погляд

05:55

Чому не можна спати навпроти дзеркала: про яку біду попереджає давня прикмета

05:31

Гороскоп на березень 2024 для Овнів: що принесе перший місяць весниВідео

04:38

Столтенберг не зміг відповісти, чи зможуть ЗСУ бити по Росії на F-16

04:25

З маминою харизмою: як зараз виглядає 21-річний син Сари Джессіки Паркер

03:53

Француженки кладуть монетку в горщики з рослинами - причина вас здивує

03:17

Колосальні втрати: експерт оцінив загрозу обвалу фронту після окупації Авдіївки

02:45

По вуха застряг: Том Круз вже познайомився з дітьми своєї російської коханої

02:10

Нова ціль РФ після Авдіївки: під загрозою великий вузол на сході – прогноз

01:34

Як відбілити пластикові контейнери: 3 народні засоби, які повернуть блиск

Реклама
01:00

Життя перевернеться: три знаки зодіаку стануть щасливішими в повний місяць 24 лютого

20 лютого, вівторок
23:52

Через бездіяльність Конгресу у ЗСУ закінчується зброя: різка заява Білого дому

23:10

"Вмирав-говорив українською": дружина колишнього друга Кобзона розповіла про смерть путініста

23:03

РФ бреше, що вибила захисників України з лівобережжя Дніпра: у ЗСУ зробили заяву

22:50

Хто став найпопулярнішим українським артистом за версією Spotify

22:42

У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли деталі неочікуваного походження – CNN

22:27

"Касетки" ЗСУ "розірвали" полігон окупантів під час шикування: понад 60 "двохсотих"

22:08

У Німеччині від ножових ран помер ще один юний баскетболіст з України

21:40

Чи будуть підвищувати тариф на світло: міністр енергетики дав відповідь

21:08

Хто відповість за провалену мобілізацію: коментар секретаря РНБО

21:06

"Тато президента хабарів не брав": Анатоліч здивував розповіддю про батька Зеленського

21:04

Зірку "Піратів Карибського моря" заарештовано за звинуваченням, як у Деппа

20:48

Польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною

20:05

Ми не втратили б Авдіївку: Кулеба назвав причину, чому ЗСУ відійшли від міста

19:53

Україна буде возити товари по Дунаю через блокаду поляками кордону - Bloomberg

19:39

Скандальний Сосєдов виступає проти поїздок російських зірок на фронт

19:37

Блокада кордону з Польщею: страйкарі почали пропускати легковики й автобуси у 3 пунктах

19:26

Налетить дощ і мокрий сніг: в Україні вривається серйозна негода

19:25

Як українцям отримувати пенсії за кордоном: в "Укрпошті" дали інструкції

19:24

Місячний календар на 21 лютого: про що варто задуматися в цей день

Реклама
19:10

Після вбивства Навального Путін влаштував нагородженняПогляд

18:56

Шойгу заявляє про взяття Авдіївки "за мінімальних втрат": в РФ з ним не згодні

18:53

"Вийшло краще, ніж ми задумували": українці масово створюють дрони своїми руками

18:51

Де потрібно постояти 21 лютого, щоб очиститися від хвороб і проблем: прикмети дня

18:41

Застрелили і переїхали автомобілем: стали відомі деталі вбивства льотчика РФ Кузьмінова

18:09

Воїн і учасник Нацвідбору на Євробачення вразив українців новою піснеюВідео

17:59

"Прихована кнопка": жінка показала нову функцію ящика у пральній машині

17:56

"Інтенсивність боїв висока": Жорін повідомив про наступ РФ на Ласточкине

17:44

Росіяни розстріляли групу воїнів ЗСУ під Роботиним: у генпрокурора відкрили справу

17:42

Зовсім інша тактика: росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки - ЗСУ

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти