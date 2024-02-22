Авдіївка - нова лінія оборони: Зеленський терміново скликав військову Ставку

На Ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.

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Зеленський провів Ставку / колаж: Главред, фото: ОПУ

22 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський провів термінову Ставку. Очільник держави заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського.

"Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова", - зазначив президент у своєму Telegram.

На Ставці детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках.

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"Авдіївка - це нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки - морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", - йдеться в дописі.

Також на Ставці заслухали закриту доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. З'явилась інформація про кількість у першій партії та терміни отримання. Відбувається підготовка інфраструктури та персоналу.

"Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що в Офісі Президента повідомили, що всі області України укріплюють кордони та будують фортифікаційні споруди на фронті. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв назвав імовірний напрямок нового удару РФ. Загарбники можуть розгорнути сили на Горлівський напрямок, щоб спробувати вирівняти лінію фронту. Окупанти уже підтягують свої резерви.

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