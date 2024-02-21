Будуть накопичені всі ресурси: генерал сказав, коли ЗСУ підуть у наступ

Українські військові можуть перейти в контрнаступ після зупинки російського наступу.

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ЗСУ підуть у наступ у 2024 році / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Українські військові можуть піти у великий контрнаступ. Статися це може вже цього року. Про це під час чату на Главреді розповів колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Він вважається, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ в кращому випадку в другій половині 2024 року. Однак для цього потрібно накопичити всі необхідні ресурси: озброєння, техніка та особовий склад.

"Але тільки в тому випадку, якщо швидко будуть виконані завдання по нашій стратегічній оборонній операції, і просування противника буде своєчасно зупинено", - говорить Романенко. відео дня

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Нещодавно військовий експерт Олександр Мусієнко назвав ударний напрямок для ЗСУ. В інтерв'ю Главреду він сказав, що Сили оборони можуть реалізувати операцію по виходу до окупованого Криму з Лівобережжя Херсонської області. Однак такий маневр можливий при значній військовій підтримці Заходу.

Начальник ГУР Буданов заявив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ навесні поточного року. Згідно з його прогнозами, наступ російських окупантів має закінчитися ранньою весною, після чого в української армії з'явиться можливість проводити свої операції.

Пізніше він назвав дві умови і терміни для нового контрнаступу. Він сказав про те, що для реалізації планів з контрнаступу потрібно вести війну так, щоб вдалося виснажити сили російських окупантів і відновити власні можливості.

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