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Жотів вбити: під Сумами шахрай під виглядом фельдшера грабував пенсіонерів

30 грудня 2021, 19:40

Слідство встановило, що чоловік готувався до злочину заздалегідь.

вакцина
Обдурив пенсіонерів / pixabay

Під Сумами чоловік придумав спосіб, як грабувати пенсіонерів. Він під виглядом фельдшера вводив їм снодійне замість вакцини і чекав поки вони заснуть.

Після чого спокійно шукав гроші та інші цінності.

Як повідомляє прокуратура Сумської області, в травні 2021 року "фельдшер" в селі Озаричі прийшов до пенсіонерів в будинок і запропонував вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику. Господарі будинку погодилися.

"Шахрай почекав, поки всі заснуть і почав ритися в речах. Коли 79-річна жінка прийшла до тями, злодій почав її бити і вимагати, щоб вона сказала, де ховає гроші", - йдеться в повідомленні.

Свого він так і не домігся, тому перед відходом забрав мобільний телефон пенсіонерів і платіжну карту. Крім того, коли він покидав будинок, то підпалив веранду. Так він хотів приховати свої злочинні дії.

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Як врятували пенсіонерів

На щастя, пенсіонерам вдалося загасити загоряння. Вони також викликали поліцію. Слідство встановило, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. У нього знайшли записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним і шприци.

54-річного зловмисника визнали винним у розбійному нападі на літніх людей, підпалі їхнього будинку та крадіжці документів. Злочинця засудили до 7 з половиною років позбавлення волі. Також у нього конфіскували все майно.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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Сумы пенсіонери вакцинація пограбування
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