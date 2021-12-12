Дві школярки по-звірячому знущалися над пенсіонером 3 години і довели його до смерті

Школярки три години знущалися над чоловіком / Інформатор

У Хабаровському краї, Росія, дві школярки 14 і 16 років до смерті побили літнього чоловіка.

Як повідомляє пресслужба регіонального Слідчого комітету РФ, вони прийшли в квартиру до чоловіка 1961 року народження і почали над ним знущатися. Після цього моторошного випадку потерпілого госпіталізували. Але від отриманих травм він помер.

Поліція затримала дівчат.

Також, за даними Telegram-каналу "підйом", дівчата відняли у нього 10 тис. рублів. Вони поклали на нього двері і почали зверху стрибати. Неадеквати стрибали на своїй жертві близько трьох годин.

Більш того, в момент затримання копами дівчата погрожували пустити газ і вбити правоохоронців.

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Нагадаємо, у Харкові сталася масова бійка між поліцейськими і затриманими. Копи затримали 7 громадян. При цьому останні чинили опір.

Також раніше у Чигирині Черкаської області дівчина потрапила до лікарні після візиту до місцевої бізнеследі.

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