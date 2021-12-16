В Італії 81-річний пенсіонер вбив свою доглядальницю з України

Чоловіка заарештували / Обозреватель

В Італії 81-річний пенсіонер застрелив 67-річну доглядальницю з України. Жінка доглядала за ним і його сестрою. Хоча давно не сходилася характером з чоловіком.

Як пише OBOZREVATEL, трагедія сталася 15 грудня в маленькому містечку Торре-Аннунціата (південне передмістя Неаполя). Колишній вчитель математики місцевого ліцею вистрілив в українку з особистої зареєстрованої зброї. Жінка померла ще до приїзду поліції і медиків.

"Сусіди часто чули сварки в цій квартирі. Вони навіть іноді стукали в двері, щоб втихомирити цього старого і допомогти Марії. Він влаштовував скандали через різні дрібниці. Та й з сусідами частенько скандалив", - розповіли знайомі Українки.

Італієць пояснив свій вчинок тим, що він був незадоволений, як доглядальниця доглядає за його сестрою і вважав, що вона нібито забирає у нього гроші.

Тим часом, всі, хто знав Марію, відгукуються про неї як про добру і порядну жінку. А ось 81-річному Пенсіонеру нібито не могла догодити жодна з доглядальниць. Чоловік був усіма незадоволений, і регулярно влаштовував скандали, іноді навіть з рукоприкладством.

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