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У Тернополі опікун жорстоко вбив пенсіонера і закидав його тіло меблями

29 грудня 2021, 20:58

Чоловік у всьому зізнався.

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У Тернополі опікун вбив пенсіонера / tp.npu.gov.ua

У Тернополі 55-річний опікун вбив 77-річного пенсіонера, бо покійний постійно звинувачував його у крадіжках грошей.

Як розповіли у пресслужбі поліції Тернопільщини, на тілі пенсіонера судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження.

Його опікун повідомив, що вже 2 дні не приходив до підопічного, але правоохоронці помітили, що він у своїх показах плутається і щоразу виникають нові деталі.

Поліцейські незабаром встановили, що напередодні чоловіка зафіксували камери відеоспостереження в той момент, коли він крав продукти харчування з магазину. Саме вони були виявлені в квартирі загиблого при огляді місця злочину. Знайшли в кімнаті і телефон підозрюваного, а в смітнику біля будинку його закривавлений одяг.

читайте такожУ Києві просто посеред вулиці вбили небайдужого чоловіка, який заступився за жінкуОпікун визнав свою причетність до смерті пенсіонера. Причиною сварки стали постійні закиди. Потерпілий звинувачував його у крадіжці грошей.

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Слідчі внесли до ЄРДР згідно зі статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому засудили 42-річного чоловіка, який розстріляв свою дружину, а через 2 тижні разом зі своєю коханкою задушили її 10-річну доньку.

Він деякий час жив з жінкою в цивільному шлюбі, проте у них часто виникали конфлікти. Відомо, що пара по дорозі до Києва посварилася. Тоді чоловік вивів жінку з автобуса, завів у лісосмугу і застрелив. Тіло і зброю він залишив у лісі.

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Автор: Сергій Кущ
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