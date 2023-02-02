"Всю ніч трупи і поранених вивозили": під Мелітополем в лігві окупантів прогриміла "бавовна" - ЗМІ

У Генштабі ЗСУ поки не коментували удар по базі противника в Новобогданівці. Але ракетну атаку підтверджують місцеві жителі.

Українська артилерія влаштувала гарячу ніч окупантам під Мелітополем / Колаж фото УНІАН, з відкритих джерел

Увечері 1 лютого поруч із тимчасово окупованим Мелітополем і в самому місті прогриміли кілька вибухів. Сильний "приліт" був на території покинутої нафтобази в селі Новобогданівка – там знаходилися казарми і велика база окупантів, де вони зберігали свою техніку і боєприпаси.

Як пише Telegram-канал РИА-Мелітополь, внаслідок "бавовни" російські загарбники ймовірно зазнали великих втрат.

"Артилерія ЗСУ влаштувала воістину гарячу ніч російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, один сильний вибух пролунав у Мелітополі 1 лютого близько 19:31 за київським часом. Одразу після цього вибухи прогриміли десь далеко за межами міста. Зазначається, що це могли бути як "прильоти", так і пуски ворожих ППО.

"Їх вже чули далеко не всі мелітопольці, але жителі передмістя повідомляють, що у них від вибухових хвиль тряслися будинки і відкривалися вікна", - йдеться в повідомленні.

Вранці 2 лютого підтвердилася інформація про сильний удар по території покинутої нафтобази в селі Новобогданівка.

"Відомо, що тут знаходилися казарми і велика база окупантів, де вони зберігали свою техніку та боєприпаси. Інсайдерські військові канали, як українські, так і самих окупантів, повідомляють, що удар ЗСУ був дуже вдалим і росіяни зазнали серйозних втрат як у техніці, так і в живій силі", - пише видання.

Точні цифри шкоди, завданої ворогові, поки що невідомі.

У Генштабі ЗСУ поки не коментували удар по базі противника в Новобогданівці.

Водночас ракетну атаку підтверджують місцеві жителі. Так, новобогданівці повідомляють про щонайменше 7 прильотів по лігву окупантів на нафтобазі.

РІА-Мелітополь наводить слова місцевих жителів:

"Заграва стояла над усім селом, було світло, як вдень";

"У знайомих, які живуть неподалік від нафтобази, повибивало вікна";

"Там стояло ППО російське. Вже не стоїть";

"Нафтобаза була неробоча. На території були окупанти та їхня техніка. Скільки разів ми вже повідомляли, щоб ЗСУ по них вдарили. Приліт був такий, що біля сусідніх будинків вікна винесло. Всю ніч з бази трупи і поранених вивозили".

Нагадаємо, в кінці січня внаслідок удару був підірвано залізничний міст біля села Світлодолинське Мелітопольського району Запорізької області. Удар був нанесений із РСЗВ HIMARS і влучив точно в ціль.

Як повідомляв Главред, в захопленому РФ Мелітополі Запорізької області кадирівці зґвалтували пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Єпіфанова побили.

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