Війна може тривати ще рік-два, програш скінчиться для Путіна смертю – російський політолог

Диктатор РФ міг би завершити війну зараз, але йому потрібно показати росіянам хоч якісь перемоги. Інакше остаточна поразка коштуватиме йому посади і життя.

Програш у війні скінчиться для Путіна смертю, вважає російський політолог Дмитро Орєшкін/ скрін

Після остаточної поразки Росії у війні російський диктатор Володимир Путін втратить не лише владу, а й життя. Тому він так відчайдушно кидає на смерть своїх військових, щоб здобути хоч якісь перемоги.

У разі поразки в росіян виникне логічне запитання про те, за що в Україні загинули понад 100 тисяч російських військових. Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв’ю Главреду.

"У моєму уявленні два цих часових параметри – перебування Путіна при владі і продовження війни – дуже тісно пов'язані. Якщо він програє війну, тобто не зможе представити своїй країні картинку будь-якого результату війни як переможну, то для нього і влада, і життя швидко скінчаться. Люди, навіть із телевізором замість голови на плечах, запитають: "А навіщо ми поклали вже зараз 100 тисяч?", – зазначає політолог.

При цьому росіяни не турбуватимуться про те, скільки українців загинуло під час цієї кривавої війни. У них буде питання до російської влади лише щодо загиблих на полі бою окупантів.

Хто такий Дмитро Орєшкін Дмитро Орєшкін – радянський і російський учений – політичний географ, політолог, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН, пише Вікіпедія.

У Росії народ захоче побачити хоч якісь перемоги. І Путін міг би "намалювати" ці перемоги, проте навіть для створення такої штучної картинки потрібні хоч якісь мінімальні досягнення, каже політолог.

"На даному рівні Путін міг би намалювати перемогу, але йому хочеться більшого. Народ можна обдурити, але групи еліт обдурити значно важче", – зазначає він.

На думку політолога, зважаючи на все вищеописане, війна навряд чи триватиме десятиліття. Але вона може розтягнутися на один-два роки.

"Це (війна – ред.) може розтягнутися більше, ніж на рік. Хоча може скінчитися й упродовж декількох місяців. Судячи з того, як Путін перебудовує ідеологічну канву, як підтягує ресурси і що робить з кадрами, він перетворює Росію на військовий табір. А це – довгострокова стратегія. Тому розраховувати на швидкий результат підстав немає – це може тривати рік-два", – каже Орєшкін.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російський диктатор Володимир Путін намагається відтягнути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон, щоб розпорошити її сили перед наступом російської армії.

Нагадаємо, на Заході оцінили можливі наслідки нового наступу Росії. CNN із посиланням на неназваних західних чиновників пише, що Росія може планувати ескалацію війни навесні 2023 року. А перед тим, як піти у новий масштабний наступ, російські окупанти намагаються поповнити свої втрати. Проте новий наступ навряд чи принесе Росії стратегічний успіх.

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