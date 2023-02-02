'ЗСУ знають, що робити': Ходжес закликав віддати Україні контрабандну зброю з Ірану, яку перехопили США

Зброя прямувала з Ірану до Ємену для підтримки повстанців-хуситів. Йдеться про понад 3000 гвинтівок, два десятки протитанкових ракет і боєприпаси.

Бен Ходжес / Фото УНІАН

Американські військові перехопили незаконно транспортовану зброю, вироблену в Ірані. Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, коментуючи новину про вилучення великої партії зброї, заявив, що її можна було б віддати Збройним силам України для боротьби з російськими окупантами.

Йдеться про понад 3000 гвинтівок, два десятки протитанкових ракет і велику кількість боєприпасів.

"Чудово! Відправляйте все в Україну. Вони знають, що робити з цією зброєю!",- написав Ходжес в Twitter.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, Центральне командування ЗС США (CENTCOM) відзвітувало, що співробітники відомства разом з міжнародними партнерами успішно перехопили перевезення морським шляхом понад 3 тисяч автоматів, близько 600 тисяч патронів і 23 протитанкових керованих ракет.

Партія зброї прямувала з Ірану до Ємену для підтримки повстанців-хуситів.

Операцію провели 15 січня в оманській затоці. Судно, підозрюване в контрабанді, французький військовий корабель зупинив біля берегів Ємену.

Як повідомляв Главред, раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

Також Ходжес вважає, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети.

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