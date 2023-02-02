Пентагон не вірить, що Україна зможе повернути Крим найближчим часом – Politico

Українські військові навряд чи зможуть у найближчій перспективі повернути півострів воєнним шляхом. Про це говорили у Пентагоні на таємному засіданні.

У Пентагоні не вірять, що Україна зможе повернути Крим найближчим часом/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

У Пентагоні не вірять, що українським військовим вдасться відвоювати Крим в російських окупантів у найближчому майбутньому.

Про це сказали чотири високопосадовці Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки під час засекреченого брифінгу для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, повідомляє видання Politico.

У виданні зазначають: невідомо, що стало причиною саме такої оцінки ситуації учасниками брифінгу. Проте за словами трьох ознайомлених зі змістом брифінгу джерел, з якими говорили журналісти, у Пентагоні не вірять, що Україна має чи скоро матиме здатність витіснити окупантів із захопленого Росією півострова.

Четверте джерело розповіло, що брифінг був більшою мірою двозначним. Проте він також зазначив, що успішний наступ України з метою повернення Криму не гарантований.

Такі оцінки перегукуються із озвученою раніше заявою голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, який у минулі тижні казав, що Україні буде дуже складно вигнати війська РФ зі своєї території цього року.

"Я, як і раніше, вважаю, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї… окупованої Росією України… Це не означає, що це не може статися. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже важко", – казав Міллі під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині 20 січня.

Перспективи звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексочільник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов спрогнозував, як далі можуть розвиватися події у війні в Україні. Він зазначає, що українські військові можуть зупинити новий наступ окупантів, який планує Путін. До Криму вони можуть дійти після того, як звільнять Донбас і південні області нашої держави.

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