Пропагандисти РФ скиглять через удар HIMARS по мосту під Мелітополем: окупанти рахують втрати

По мосту окупанти РФ перевозили зброю, яка використовувалася для бомбардування як позицій ЗСУ, так і для вбивства мирних жителів.

/ Фото УНІАН

В результаті удару був підірваний залізничний міст біля села Світлодолинське Мелітопольського району Запорізької області. Удар був нанесений з РСЗВ HIMARS і влучив точно в ціль.

Цей шляхопровід не раз піддавався атакам ЗСУ через те, що був одним зі стратегічних об'єктів для постачання ворожої армії, повідомляє РІА Мелітополь.

По ньому окупанти РФ перевозили зброю, яка використовувалася для бомбардування як позицій ЗСУ, так і для вбивства мирних жителів українських міст.

В окупаційній адміністрації Запорізької області заявили, що ЗСУ вдарили з HIMARS по мосту під Мелітополем. Стверджують, що нібито є загиблі і поранені, повідомляє Громадське.

Українське командування поки не повідомляло про удар по мосту під Мелітополем.

/ Google Maps

Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.

Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.

Нагадавши, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК з-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

Читайте більше: