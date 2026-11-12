РФ зазнає колосальних втрат, але посилює терор: різка заява Рютте

Генсек Альянсу звинуватив Кремль у спробах зламати волю українців ударами по містах і розхитати Європу диверсіями.

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Рютте озвучив втрати РФ за місяць / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/news_kremlin

Головне із заяви Рютте:

Втрати РФ за місяць майже як у США за 14 років у В'єтнамі

Путін б'є по містах, щоб зламати волю українців

За кожну гібридну атаку Захід посилює допомогу Україні

Останнім часом країна-агресор Росія втрачає в Україні понад 40 000 військових убитими та пораненими. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Форумі атлантичного майбутнього.

"США за 14 років у В'єтнамі втратили 56 000 військових. Тут за один місяць Росія втратила 40 000 загиблих або тяжко поранених. А в жовтні, за попередніми даними, це число могло зрости до понад 50 000. 50 000 за один місяць", - заявив він. відео дня

Як Путін намагається "зламати" Україну

Рютте додав, що на тлі невдач на фронті, Путін намагається зламати волю України до боротьби, атакуючи цивільне населення.

"Він обстрілює українські міста ракетами та безпілотниками, намагаючись знищити критично важливу інфраструктуру, поки ми наближаємося до зими", - підкреслив генеральний секретар НАТО.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Яку мету мають диверсії РФ в Європі

Він також зауважив, що РФ посилює свою диверсійну діяльність у Європі. Метою Кремля є спроба дестабілізувати західні суспільства та зірвати підтримку України. Для цього окупанти використовують підпали, інциденти з дронами, кібератаки та інші зловмисні дії.

"Але давайте будемо відвертими. Він зазнає невдачі. За кожну гібридну атаку Росії проти наших країн, ми надсилаємо Україні більше підтримки. Члени НАТО швидко збільшують інвестиції в оборону, щоб розширити збройні сили та продовжити захищати кожен сантиметр території союзників", - підсумував Рютте.

Чому Путін не хоче завершувати війну

Дипломат Володимир Огризко говорив, що російське керівництво поки що не виявляє реальної готовності до завершення війни проти України навіть на умовах компромісу.

На його думку, така позиція зумовлена не лише прагненням Москви досягти певних успіхів на фронті або отримати переваги під час переговорів.

"Мир, навіть поганий, з Росією укладено не буде. Адже укладення будь-якого миру – це кінець Путіна та його режиму. Він це чудово розуміє, а тому відкидає будь-які спроби укласти хоча б угоду про перемир’я (про мирну угоду взагалі не може бути й мови, це нереалістично). Адже тоді Путіну доведеться відповідати на тисячі незручних запитань: що відбувається в Росії, з чого росіяни починали і до чого дійшли, як жити далі, хто винен і що робити", - сказав він.

Втрати РФ у війні - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The Economist писало, що втрати російської армії у 2026 році можуть сягнути близько 230 тисяч загиблих – це стане найвищим річним показником від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Генштабу ЗСУ, у жовтні Росія втратила 54 400 військових убитими або тяжко пораненими. Це найвищий щомісячний показник від 2022 року. Крім того, вже четвертий місяць поспіль втрати ворога перевищують 40 тисяч осіб.

Також відомо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія могла втратити від 374 до 770 тисяч військовослужбовців, які загинули. Якщо врахувати поранених, загальна кількість втрат РФ може сягати 2,1 млн осіб.

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