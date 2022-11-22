Британія передала Україні вдосконалені високоточні ракети Brimstone 2: що це за зброя

Британія передала Україні Brimstone 2 / Фото twitter.com/UAWeapons

Велика Британія постачає Україні модернізовані ракети з лазерним наведенням Brimstone 2 - їхня дальність пуску вдвічі більша за раніше передані ракети Brimstone першого покоління.

Як пише The Telegraph, ракети Brimstone 2 традиційно запускаються ВПС Великої Британії з винищувачів Tornado і Typhoon. Однак українські військові використовують вантажівки як мобільні пускові системи.

За даними видання, вартість однієї такої ракети, що надійшла на озброєння Королівських ВПС в 2016 році, оцінюється приблизно в 207 тисяч доларів.

Велика Британія вперше передала Україні ракети Brimstone близько шести місяців тому.

Довідка. Brimstone - ракета класу "земля-земля" або "повітря-земля". У ракеті встановлена нова радіолокаційна головка самонаведення, здатна захоплювати об'єкти. У новій версії дальність ураження ракети з літака - 60 км. У разі пуску ракети з землі дальність мініатюризується до 10-12 км.

Як повідомляв Главред, в липні нині вже експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією навчити українських військових на території Британії.

Тоді ж радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що це чудова можливість, адже підготовка британської піхоти є однією з найкращих у світі.

11 листопада глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що взимку ЗСУ поповнять тисячі бійців з досвідом навчання в Британії.

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