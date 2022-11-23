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Росія готує масований ракетний удар по Україні - ISW

23 листопада 2022, 11:28

Виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетні удари у високих темпах, вважають аналітики.

Ракетний удар, пожежа
Росія готує масований ракетний удар по Україні-ISW / Вікіпедія, скріншот

Російські окупанти найближчим часом, швидше за все, зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що армія РФ зможе найближчим часом знову атакувати українську критичну інфраструктуру, незважаючи на виснаження ракетного потенціалу.

"Російські військові істотно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України... Однак виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетних ударів у високих темпах. ISW продовжує оцінювати, що російським військовим не вдасться домогтися своєї мети принизити свободу України, воюючи шляхом скоординованої кампанії проти української інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в ISW вказали, що у російських армійців спостерігаються проблеми з поповненням арсеналу систем високоточної зброї.

Так, спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Росії проблеми з постачанням іранських ракет в РФ і їм не вистачає необхідних компонентів, вироблених за кордоном, для забезпечення виробництва необхідної кількості ракет.

Ракетні удари Росії по Україні 17 листопада

У четвер вранці, 17 листопада, у Києві, Одесі та Дніпрі прогриміли вибухи-війська агресора Росії знову атакували українські міста. Над Києвом сили ППО ЗСУ збили дві ракети та іранські дрони-камікадзе.

В Одесі окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури.

У Дніпрі встановлені попадання в два інфраструктурні об'єкти. Постраждали люди.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія завдала ударів по газовидобутку України та заводу Південмаш у Дніпрі.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ракетний удар
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