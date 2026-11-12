Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Діденко зауважила, що зовсім скоро синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло.

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Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю

В яких областях буде найпрохолодніше

У п’ятницю, 13 листопада, через діяльність атмосферних фронтів в Україні переважатиме волога погода з дощами, на заході - з мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра також очікується сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду

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Водночас температура повітря підніметься. Вдень прогнозується +10…+15 градусів, на півдні +14….+19 градусів.

Лише в західних областях передбачається холодніша погода, +4…+8 градусів.

Погода в Україні 13 листопада / фото: meteoprog

Якою буде погода в Києві

У Києві 13 листопада сильний вітер досягатиме 15-20 метрів за секунду, пройдуть дощі. Температура повітря підніметься до +12 градусів.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Коли прийде похолодання

Діденко додала, що з 14-15 листопада синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло - похолоднішає до норми.

"Проте подібні теплі підйоми градусів ще будуть", - підсумувала синоптикиня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що потепління в Україні досягне піку в п'ятницю, 13 листопада: на півдні та в Криму вдень буде до +18 градусів, а подекуди температура підніметься до +20. Водночас на заході та півночі пройдуть дощі, а небо майже по всій країні затягнуть хмари.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявляв, що потепління пов'язане з перебудовою атмосферних процесів над Європою. Активні атлантичні циклони відтіснять на Каспій холодний блокуючий антициклон Klaus. Через це приплив арктичного повітря припиниться, а в Україну почнуть надходити теплі маси з Північної Італії та Середземномор'я.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що до 15 листопада температура повітря в цілому очікується вищою за середні багаторічні показники, але особливо тепло буде на півдні та південному сході України, куди будуть надходити повітряні маси із Середземномор'я та Туреччини.

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