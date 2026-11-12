Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у п’ятницю
- В яких областях буде найпрохолодніше
У п’ятницю, 13 листопада, через діяльність атмосферних фронтів в Україні переважатиме волога погода з дощами, на заході - з мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра також очікується сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду
Водночас температура повітря підніметься. Вдень прогнозується +10…+15 градусів, на півдні +14….+19 градусів.
Лише в західних областях передбачається холодніша погода, +4…+8 градусів.
Якою буде погода в Києві
У Києві 13 листопада сильний вітер досягатиме 15-20 метрів за секунду, пройдуть дощі. Температура повітря підніметься до +12 градусів.
Коли прийде похолодання
Діденко додала, що з 14-15 листопада синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло - похолоднішає до норми.
"Проте подібні теплі підйоми градусів ще будуть", - підсумувала синоптикиня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що потепління в Україні досягне піку в п'ятницю, 13 листопада: на півдні та в Криму вдень буде до +18 градусів, а подекуди температура підніметься до +20. Водночас на заході та півночі пройдуть дощі, а небо майже по всій країні затягнуть хмари.
Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявляв, що потепління пов'язане з перебудовою атмосферних процесів над Європою. Активні атлантичні циклони відтіснять на Каспій холодний блокуючий антициклон Klaus. Через це приплив арктичного повітря припиниться, а в Україну почнуть надходити теплі маси з Північної Італії та Середземномор'я.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що до 15 листопада температура повітря в цілому очікується вищою за середні багаторічні показники, але особливо тепло буде на півдні та південному сході України, куди будуть надходити повітряні маси із Середземномор'я та Туреччини.
Читайте також:
- Аномальна спека може вбити до 500 тисяч людей: в ЗМІ розкрили загрозу Ель-Ніньо
- Китайський гороскоп на завтра, 13 листопада: Свиням - прибуток, Щурам - вплив
- "Шахеди" атакують безшумно: "Флеш" попередив про нову тактику російських ударів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред