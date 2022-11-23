У Києві звучать сильні вибухи: половина столиці залишилася без води і світла

Сильний вибух жителі столиці почули 23 листопада.
Вдень, 23 листопада, в Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.
Жителі столиці повідомляють про кілька потужних вибухів. У деяких районах столиці пропало світло і вода.
За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів прогриміло на правому березі столиці.
Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи також були чутні на Лівому березі. Після чого почалися перебої з електроенергією.
Заява Кличка
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві і попросив залишатися в укриттях.
"Попадання в один з інфраструктурних об'єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - написав Кличко.
О 14:24 Кличко додав, що пролунало ще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики їдуть на місця.
Крім того, в Києві почалися аварійні відключення світла.
Ракетні удари Росії по Україні
У четвер вранці, 17 листопада, у Києві, Одесі та Дніпрі прогриміли вибухи - війська агресора Росії знову атакували українські міста. Над Києвом сили ППО ЗСУ збили дві ракети та іранські дрони-камікадзе.
В Одесі окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури.
У Дніпрі встановлені попадання в два інфраструктурні об'єкти. Постраждали люди.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія завдала ударів по газовидобутку України та заводу Південмаш у Дніпрі.
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