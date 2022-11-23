РФ поплатилася за ракетні обстріли: ЄП визнав Росію державою - спонсором тероризму

Європарламент визнав РФ спонсором тероризму / Reuters, Pixabay

Європейський парламент у середу, 23 листопада, ухвалив резолюцію, в якій Російська Федерація визнається державою-спонсором тероризму.

За відповідний документ віддали свої голоси 575 європейських парламентаріїв. Проти були 8, а 24 утрималися.

Зазначимо, що жорстка резолюція ЄП була прийнята у відповідь на ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі України.

За резолюцію проголосували сьогодні в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП, закликавши до його всеосяжної міжнародної ізоляції терористичного режиму РФ.

Реакція Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму і державою, що використовує засоби тероризму.

"Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", — підкреслив глава держави.

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Визнання РФ спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зазначив, що, після всього вчиненого Росією, слово "тероризм" стало фактично її другим ім'ям. Тому визнання її спонсором тероризму буде просто юридичною фіксацією реальності.

Раніше повідомлялося про те, що США можуть офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена зробити це. Якщо Блінкен цього не зробить, то Конгрес США буде приймати відповідне рішення самостійно.

Таким чином, Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він підкреслив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви прийняв резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

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