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На Запоріжжі окупанти вдарили ракетами по пологовому відділенню, загинуло немовля

23 листопада 2022, 07:16

Минулої ночі російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області.

Волньнянская лікарня
Волньнянська лікарня потрапила під обстріл окупантів / Фото t.me/starukhofficial

У ніч на 23 листопада російські окупанти ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області. В результаті обстрілу загинуло немовля. Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух

"Вночі російські виродки обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця - вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ", - йдеться у повідомленні.

За словами Старуха, на місці "прильоту" працюють рятувальники.

На Запоріжжі окупанти вдарили ракетами по пологовому відділенню, загинуло немовля
Фото t.me/starukhofficial
На Запоріжжі окупанти вдарили ракетами по пологовому відділенню, загинуло немовля
Фото t.me/starukhofficial

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів подробиці удару по Вільнянську Запорізької області.

"Вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню місцевої лікарні. Загинув хлопчик, який народився 2 дні тому. Мати залишилася жива", - написав він у Telegram.

2 особи постраждали, обидва - лікарі. Один лікар у тяжкому стані.

Роботи з розбору завалів продовжуються.

Як повідомляв Главред, 17 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях пролунали вибухи. За попередніми даними, окупанти запустили по Україні не лише ракети, а й іранські дрони-камікадзе.

За даними ЗМІ, в РФ істотно скоротився запас крилатих ракет після масованих обстрілів мирних міст та цивільної інфраструктури України. Після того як минулого тижня РФ завдала чергового ракетного удару по мирних українцях, російського ракетного потенціалу вистачить не більше, ніж ще на три масовані атаки.

Інші новини:

війна в Україні війна Росії та України
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