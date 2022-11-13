ЗСУ значно просунулися в районі Бахмута, але найгарячішою точкою буде Соледар - військовий

ЗСУ просунулися вперед в районі Бахмута в Донецькій області / колаж фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові просуваються вперед у Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Про це розповів військовий 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов.

Наші захисники змогли зайняти всі стратегічні локації та пункти, які раніше були під контролем окупантів.

"Умовно кажучи, де стояли роти нашого батальйону, де сиділи в окопах на першій лінії оборони, а зараз ці окопи і бліндажі вважаються тилом. Тобто, якщо ворог тоді від нас був умовно через поле, то зараз по 3-5 км просунулися ЗСУ. Завдяки нашим штурмовикам, які зробили надважливий, сміливий крок, і вибили ворога з тих позицій", - сказав Фірсов.

Він також зазначив, що під Бахмутом досі тривають важкі бої. Російські окупанти обстрілюють місто "Градами".

"Там зараз немає жодного мікрорайону, куди б не прилітали ворожі ракети," - розповів військовий.

Окупанти намагаються захопити Соледар в Донецькій області, який знаходиться за 15 км від Бахмута

"Тому район Соледара буде зараз одним з гарячих, або, можливо, – найгарячішим напрямком", – додав Фірсов.

Бої за Бахмут

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам і весь час майстерно обламують плани росіян.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. З цього російські окупанти не відстають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що під Бахмутом твориться "непроглядне пекло". Російські окупанти хочуть прорвати лінію оборони українських військових і захопити Слов'янськ.

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