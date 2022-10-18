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ЗСУ "двохсотять" одну роту окупантів на добу: Арестович розповів про жорсткі бої під Бахмутом

18 жовтня 2022, 08:32

Російське командування створило дві лінії загороджувальних загонів, які розстрілюють тих, хто не бажає воювати.

Арестович, война, ВСУ, Донецкая область
Арестович, война, ВСУ, Донецкая область / УНИАН

Російські окупанти терплять величезні втрати під Бахмутом в Донецькій області, але вони продовжують кидати своїх солдатів в "пекло". Щодня ворог втрачає мінімум одну роту бійців, а буває навіть і більше. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він розповів, що з півночі намагаються просуватися кадирівці з полку "Ахмат", зі сходу - вагнерівці і мобілізовані зеки.

"Там місцевість виглядає гірше, ніж у Першу світову війну. Там вже живого місця немає, все викопано артилерією. Ми кладемо їх, за найскромнішими, найбільш стриманими, реалістичними оцінками - десь рота в день. А реально - більше", — сказав Арестович.

Російські окупанти хотіли б відступити і не йти на вірну смерть, але їх змушує командування. Щоб уникнути дезертирства, вони облаштували дві лінії загороджувальних загонів. Арестович пожартував над тим, що навіть Сталін не додумався до такого.

"Там тупо пруть нові хвилі по тілах своїх полеглих товаришів. А пруть з однієї простої причини - там подвійна система загороджувальних загонів в районі Бахмута. Є загороджувальний загін, а за ним стоїть ще один загороджувальний загін. Вони складаються в основному з Росгвардії і реально стріляють в тих, хто відступає. Адже якщо не стріляють, то в них стріляють ті, хто позаду", – додав Арестович.

Російська армія не залишає цей напрямок, так як Путін їм наказав захопити Бахмут і всю Донецьку область до кінця жовтня.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Збройні Сили України здатні увійти до тимчасово окупованого Донецька. Він додав, що з Донецьком особливої проблеми немає - там немає військ.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що війна в Україні перейде на завершальний етап після падіння Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.

Інші новини:

війна в Україні новини Донецька Бахмут вторгнення Росії Олексій Арестович
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