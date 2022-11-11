"Під Бахмутом коїться непроглядне пекло": Жданов розповів, куди окупантів перекинули з Херсона

Жданов / Reuters, Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, як вдалося ЗСУ звільнити Херсон.

"Схоже, в Херсоні був реалізований той же сценарій, що і на харківському напрямку: основна частина військ спокійно, в плановому порядку з технікою і озброєнням просто пішла, залишивши тільки якісь ар'єргардні загони, які чинили нам опір і прикривали відхід російських військ. Ну, а ми знову біля розбитого корита. З одного боку, виправдана ейфорія перемоги – ми звільнили Херсон і правий берег Херсонської області. Хіба що десь ще добивають залишки російських військ. Але з іншого - все 40-тисячне угруповання російських військ, що було на Правобережжі Херсонщини і в Херсоні, десь зараз спливе на іншому напрямку", - сказав Жданов.

Жданов також відповів, в якому напрямку можуть знаходиться окупанти.

"Тут навіть до ворожки не потрібно ходити – на Донецькому напрямку. Під Бахмутом твориться непроглядне пекло. Противник хоче прорвати нашу оборону і взяти Слов'янськ. Тому, швидше за все, вони будуть там", - додав Жданов.

ВСУ увійшли до Херсона

Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

У розвідці закликали окупантів здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російській окупаційній армії вдалося втекти з Правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра.

За словами Арестовича, полонених виявилося мало. Втім, ЗСУ дісталося багато трофеїв.

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