ЗСУ йдуть вперед на Херсонщині: морпіхи звільнили ще один населений пункт

ЗСУ звільнили на Херсонщині ще один населений пункт / 10-та гірсько-штурмова бригада / УНІАН

Бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів ще один населений пункт у Херсонської області.

Про успішні дії одеських морських піхотинців повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.

Зазначається, що морпіхи ЗСУ підняли український прапор у центрі населеного пункту Львово Бериславського району.

Йдеться про 35-у окрему бригаду морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

У повідомленні сказано, що село звільнене від російських окупантів.

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Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

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