Намагаються захопити вже 8 місяців: Буданов розповів, чому Росія не може відчепитись від Бахмута

Окупанти не відстають від Бахмута, бо він військово вигідний / Колаж фото УНІАН, ДСНС

Російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам і весь час майстерно обламують плани росіян.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Тому російські окупанти не відстають від міста. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю TheDrive.

Саме з Бахмута відкриваються подальші шляхи до Слов'янська, Краматорська та Часів Яру.

"Бахмут – це просто їхнє бажання, яке вони хочуть реалізувати вже вісім місяців", - сказав Буданов.

Бої на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Згодом він розповів, що окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни.

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