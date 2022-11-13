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"Росіян місяць готували до ганьби": експерт пояснив, чи повстане РФ проти Путіна після втрати Херсона

13 листопада 2022, 13:50

У Кремлі так боялися гніву росіян, що почали говорити про можливий відхід російських військ з Херсона ще за місяць – щоб потім це не стало шоком.

Владимир Путин, Александр Коваленко
Кремль готував росіян до відходу окупантів з Херсона/ сайт Кремля, скрін

Втеча російських окупантів з Херсона не потягне за собою запуск внутрішніх процесів у Росії проти диктатора Володимира Путіна чи загалом верхівки влади. У Кремлі розуміли, що такий крок може спричинити різку негативну реакцію з боку громадян РФ, тому вони готували їх до цього заздалегідь.

Про це розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду. Він нагадав, що про можливе "важке рішення" щодо Херсону, яке доведеться приймати, говорив ще місяць тому генерал Суровікін.

Таким чином Суровікін одразу після прийняття командування над окупаційними військами зняв із себе відповідальність.

Експерт наголошує: поведінка російської владної верхівки свідчить, що про неможливість втримати Херсон і правобережжя Херсонщини вони знали уже давно.

"І, зверніть увагу, як його (Суровікіна – ред.) підтримала російська пропаганда – хіба його почали критикувати і ганьбити, як Лапіна? Ні. Його почали називати "першим генералом, який каже правду". Відтак, це була підготовка російських споживачів інформаційного фаст-фуду до ганьби – їх майже місяць "маринували" до того, щоб вони це проковтнули", – каже Коваленко.

Якби "підготовки" росіян до виходу окупантів з Херсону не було, то в РФ після такої події був би інформаційний вибух, каже експерт.

"В інших умовах, звісно, міг би статися інформаційний вибух, але поки що у росіян присутня лише депресія. Тому поки що не буде якоїсь катастрофічно критичної хвилі як для Суровікіна, так і для інших", – пояснює Коваленко.

У російському інформаційному просторі увагу громадян РФ розсіюють на різні ситуативні події, щоб вони не звертали увагу на загальну картину провалів окупаційної армії в Україні. Якщо ж росіяни подивляться на ситуацію глобально, то не відомо, яку реакцію це може спричинити. Адже у них точно виникне багато питань, каже експерт.

"Наприклад, вони можуть нарешті побачити, що Росія вже п’ять місяців намагається "звільнити" Бахмут, але його так і не звільнено від "укронацистів". Натомість останні за цей час звільнили більше ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківщини, 6 тисяч квадратних кілометрів правобережної Херсонщини. Тобто за ці п’ять місяців українська армія звільнила більше ніж 14,5 тисяч квадратних кілометрів у той час, коли "велика і непереможна" російська армія не може захопити маленький Бахмут", – зазначає Коваленко.

Експерт наголошує, що поки що росіяни не звертають уваги на масштабні провали армії РФ, але це станеться вже найближчим часом.

Звільнення Херсона

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що через втрату Росією Херсона у Кремлі наростає ідеологічний розкол. Провійськові діячі все більше налаштовані проти російського диктатора Володимира Путіна, це тягне за собою зменшення довіри до російського президента з боку його прихильників.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії". Він зазначив, що Кремль не досяг своїх цілей, а натомість отримав міжнародну ізоляцію та приниження.

Раніше повідомлялося, що сили оборони України вдарили по місцю розташування російських окупантів у Херсонській області. Точний удар був нанесений у районі населеного пункту Дніпряни. У будівлі на момент удару перебували до 500 російських загарбників. У результаті окупанти вивозили звідти загиблих загарбників вантажівками, а багатьох поранених відвезли у найближчий госпіталь.

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