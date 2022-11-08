Битва за Бахмут побила рекорд: Жданов розповів про жорсткі бої

Олег Жданов / Миноборони РФ, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва за Бахмут побила рекорд по тривалості і жорстокості боїв.

Окупанти б'ють по Бахмуту з усього, що мають. Однак, наші захисники героїчно дають відсіч ворогові.

"Якщо порахувати, там з боку Росії рахунок убитими напевно йде на десятки тисяч. Але точно не менше 10 тисяч там вони могли втратити під час цих бойових дій", - сказав Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

Військовий експерт зазначає, що битва за Бахмут за термінами навіть перевершила епічну битву за Донбас. Жданов нагадав, що вона почалася в квітні і тривала до кінця літа. Водночас битва за Бахмут триває вже більше трьох місяців.

Раніше в Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти атакують наші позиції і вдень, і вночі, незалежно від погодних умов. На боці ворога воює значна частина найманців з ППК "Вагнера", в тому числі і зеків.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам і весь час майстерно обламують плани росіян.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. З цього російські окупанти не відстають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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