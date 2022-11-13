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У Путіна можуть відібрати владу вже найближчими днями – Шейтельман

13 листопада 2022, 12:47

Російський диктатор не хоче нікому віддавати свою владу, проте ніхто уже не питатиме його згоди, переконаний політтехнолог.

Владимир Путин, Михаил Шейтельман
Російський диктатор не хоче нікому віддавати свою владу, але його ніхто не питатиме, вважає політтехнолог/ Reuters, скрін

Президент РФ Володимир Путін може втратити свою владу уже найближчими днями. Диктатора уже почали "зливати" його соратники та оточення.

Таку думку висловив письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман, пише ТСН.ua. Він зазначає, що оточенню Путіна доведеться приймати важке рішення.

"На нього (Путіна – ред.) чекає нелегка доля, його явно повинні позбавити частини повноважень, а можливо і всіх повноважень", – вважає політтехнолог.

При цьому в диктатора уже ніхто не питатиме його думки з цього приводу, коли його скидатимуть з "трону". На думку політтехнолога, у глави Кремля відберуть важелі правління і заборонять йому ухвалювати рішення. Також йому можуть заборонити спілкуватися з політиками та іншими країнами.

"Я не вірю, що Путін готовий хоч комусь віддати свою владу, взагалі не вірю абсолютно. Але у Путіна можна забрати цю владу, його ніхто вже питати не буде...", – зазначає Шейтельман.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловлював думку, що у 2023 році в Росії шукатимуть винних, але це буде не російський диктатор Володимир Путін. Найімовірніше6 це буде міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Коваленко вважає, що російський диктатор Володимир Путін наступного року проведе масштабну "чистку" в Міністерстві оборони. До того ж апогеєм цієї чистки стане не просто усунення міністра оборони Сергія Шойгу, а звинувачення його у провалі вторгнення в Україну та судовий процес.

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