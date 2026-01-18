Загроза тактичного обвалу: РФ пішла на прорив, названо "гарячий" напрямок

Головне:
- РФ активізувала наступальні дії на Південно-Слобожанській ділянці
- Основні спроби прориву ворога фіксувалися в районі Вовчанська
За останню добу підрозділи армії РФ активізували наступальні дії на Південно-Слобожанському ділянці фронту.
Ворог намагається скористатися чисельною перевагою. Про це йдеться в оперативній інформації Об'єднаних сил.
За даними зведення, основні спроби прориву фіксувалися в районі Вовчанська, а також у напрямках Графського, Вовчанських Хуторів і Зибіно. Додатково противник здійснював атаки в бік Дегтярного і Круглого.
Українські військові продовжують стримувати тиск і проводять необхідні дії, щоб не допустити погіршення ситуації на цьому напрямку.
Бої біля Вовчанська: дані військових
За словами начальника управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктора Трегубова, підрозділи армії РФ систематично роблять спроби перетину кордону і зуміли закріпитися на обмеженій ділянці місцевості між Вовчанськом і Куп'янськом у Харківській області.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
