4 головні цілі: Сирський розповів, що повністю зупинить наступ РФ в Україні

За півроку служби Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського українські військові змогли стримати просування армії РФ вглиб країни.

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Сирський назвав пріоритети, які зупинять наступ Росії / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Сили оборони України не зважаючи на просування російських військ фактично по всій лінії бойового зіткнення змогли стримати ворога та не допустити окупації ворогом ключових рубежів і районів оборони. Про це йдеться у матеріалі Центру воєнної політики та політики безпеки, присвяченому півріччю служби Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

У матеріалі зазначається, що протягом останніх шести місяців українські війська успішно стримували наступ противника на Авдіївському напрямку та зупинили його просування на Харківщині.

"У той час, коли за три тижні лютого противнику вдалося просунутися на Авдіївському напрямку приблизно на 15 кілометрів, то за наступні чотири місяці — лише трохи більше 10 кілометрів", - наголошують аналітики. відео дня

Крім того, у статті йдеться, що у травні противник не зміг створити так звану "буферну зону" на кордоні Харківської області. Ворог лише просунувся на 6-10 кілометрів углиб території України, після чого був змушений перейти до оборони, перегрупуватися та посилити свої сили на Харківському напрямку.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виокремив 4 основні пріоритети, які будуть сприяти зупиненню агресії з боку Росії, зокрема:

безпілотні системи та системи РЕБ;

створення резервів;

підготовка й впровадження нової доктрини в застосуванні авіації;

збереження життя військовослужбовців.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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