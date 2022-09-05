ЗСУ знищили купу окупантів та їхню техніку: у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську

Херсонська область / ВСУ, Людмила Денисова

Українські захисники ліквідували 100 окупантів у Куп'янську Харківської області і 30 - у Херсоні.

Як йдеться у повідомленні Генштабу, ЗСУ також вивели з ладу переправи в районі Херсона і в черговий раз звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

"Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве і Семигір'я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх і вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій", - йдеться в повідомленні.

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Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбиває ракетні та авіаційні удари противника, ефективно прикриває критичні об'єкти на території України. Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога.

"Ракетні війська і артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ. За уточненими даними підтверджені втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження у районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області окупанти втратили вбитими і пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. У місті Херсон вражені понад 30 військовослужбовців і 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищений зенітний ракетний комплекс і шість вантажівок ворога. Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона і в черговий раз звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро", - повідомили в Генштабі.

Як повідомляв Главред, ЗСУ знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки. Крім того, захисники України захопили в полон трьох російських військових, два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.

Раніше Збройні Сили України завдали потужний удар по окупантам на півдні, в результаті було знищено багато живої сили і техніки ворога. Також "демілітаризовані" 5 складів і пункт управління окупантів.

Ситуація в Харківській області

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що президент РФ Володимир Путін, можливо, дав команду російським військам окупувати Харків. На думку фахівців, загарбники в Балаклії і великій Комишувасі можуть будувати плацдарм для подальшого наступу на місто.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію з загрозою наступу Росії на Харків, сказала, що ЗСУ розглядають будь-які подальші сценарії агресії ворога. За словами, Маляр, в рамках підготовки до таких варіантів розвитку подій створюються резерви і будуються фортифікаційні споруди.

"Підготовка на всіх напрямках однакова, вона полягає у створенні резервів, це і створення системи інженерних фортифікаційних споруд. Важливу роль відіграє і місцева влада. Безумовно, ми постійно говоримо, що розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і готуємося до всіх цих сценаріїв", - підкреслила заступник Міністра оборони.

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