Росіяни з ганьбою тікали з Херсона з награбованим майном - Генштаб

Окупанти втекли з Херсона-Генштаб / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Рота російських окупантів, яка базувалася в Херсоні, втекла з міста, прихопивши з собою награбоване майно, повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"Рота противника, яка базувалася в спортивному клубі "Втрачений світ" покинула Херсон і вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках", - йдеться в повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

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ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягла певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

2 вересня в ОК "Південь" розповіли, що на півдні тривають позиційні бої, метою яких є поліпшення становища по лінії фронту. Українські воїни в цей день завдали успішних ударів по поромній переправі поблизу села Львове і по двох районах зосередження сил і засобів противника. ЗСУ вдалося порушити логістику російських окупантів.

У ЗСУ зазначили, що окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини - була підірвана їхня логістика. У загарбників ще залишилися деякі транспортні шляхи, по яких вони можуть рухатися, проте всі вони знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

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