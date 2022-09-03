Мінус 100 окупантів і 60 одиниць техніки: ЗСУ на Півдні прорідили лави окупантів

ЗСУ вдарили по командно-спостережному пункту та понтонній переправі / Фото facebook.com/okPivden

ЗСУ знищили на Півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки. Крім того, захисники України захопили в полон трьох російських військових, два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.

Як повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь, протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ. У відповідь наша авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.

ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади та понтонну переправу біля Козацького.

Також були вражені два пункти боєпостачаня та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.

Втрати росіян на Півдні за добу склали:

14 танків Т-72 і Т-62;

гаубиця "Мста-Б";

авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;

2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";

3 гармати-гаубиці 152-го калібру;

мобільний міномет 120 калібру;

2 безпілотних розвідника;

35 одиниць автобронетехніки.

Як повідомляв Главред, днем раніше Збройні Сили України завдали потужного удару по окупанта на Півдні, внаслідок чого було знищено багато живої сили й техніки ворога. Також "демілітаризовані" 5 складів і пункт управління окупантів.

Захисники України 29 серпня завдали ударів по російських окупанта на Півдні. Було знищено три склади боєприпасів, переправа через Дніпро і багато живої сили і техніки ворога.

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