Мінус 100 окупантів і 60 одиниць техніки: ЗСУ на Півдні прорідили лави окупантів

Захисники України захопили в полон трьох російських військових, два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.
ЗСУ знищили на Півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки. Крім того, захисники України захопили в полон трьох російських військових, два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.
Як повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь, протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ. У відповідь наша авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.
ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади та понтонну переправу біля Козацького.
Також були вражені два пункти боєпостачаня та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.
Втрати росіян на Півдні за добу склали:
- 14 танків Т-72 і Т-62;
- гаубиця "Мста-Б";
- авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;
- 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";
- 3 гармати-гаубиці 152-го калібру;
- мобільний міномет 120 калібру;
- 2 безпілотних розвідника;
- 35 одиниць автобронетехніки.
Як повідомляв Главред, днем раніше Збройні Сили України завдали потужного удару по окупанта на Півдні, внаслідок чого було знищено багато живої сили й техніки ворога. Також "демілітаризовані" 5 складів і пункт управління окупантів.
Захисники України 29 серпня завдали ударів по російських окупанта на Півдні. Було знищено три склади боєприпасів, переправа через Дніпро і багато живої сили і техніки ворога.
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