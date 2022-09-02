ЗСУ знищили у Херсоні та Енергодарі майже роту окупантів – Генштаб

ЗСУ знищили у Херсоні та Енергодарі до роти окупантів/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Російські загарбники через успішні дії українських Збройних сил втратили на півдні України у п’ятницю, 2 вересня, до роти російських військових.

Таку велику кількість особового складу противника було знищено у районі Херсона та Енергодара. Про це повідомляється у Генштабі Збройних сил України.

"Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу", – йдеться у повідомленні.

Окупанти намагалися врятувати своїх поранених і відвезли їх до лікарні, проте більшість з них все одне померли.

"Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

2 вересня в ОК "Південь" розповіли, що на півдні тривають позиційні бої, метою яких є покращення положення по лінії фронту. Українські воїни у цей день нанесли результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил і засобів противника. ЗСУ вдалося порушити логістику російських окупантів.

У ЗСУ зазначили, що окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини – була підірвана їхня логістика. У загарбників ще лишилися деякі транспортні шляхи, якими вони можуть рухатися, проте усі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

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