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Загроза атаки Харкова та перекидання сил РФ на південь: у Міноборони готові до будь-яких сценаріїв

2 серпня 2022, 13:04

Армія України утримує ворога, ситуація на фронті в останні тижні суттєво не змінилася, сказала Ганна Маляр.

ВСУ Харків
Сили оборони України готові до всіх сценаріїв і мужньо захищають країну - Маляр / Колаж УНІАН, Reuters

Збройні сили України постійно готуються до нових можливих наступів військ Росії. Підготовка триває, у тому числі, і на тлі заяв аналітиків про загрозу Харкову і перекидання загарбниками військових підрозділів на південь країни. Армія готова до будь-яких сценаріїв і продовжує стримувати ворога. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що підготовка до можливих нових атак Росії триває. Українські війська готуються до будь-яких можливих сценаріїв.

"Підготовка на всіх напрямках однакова, вона полягає у створенні резервів, це і створення системи інженерних фортифікаційних споруд. Важливу роль відіграє і місцева влада. Безумовно, ми постійно говоримо, що розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і готуємося до всіх цих сценаріїв", - сказала Маляр.

Також вона додала, що ЗСУ успішно утримують ворожі підрозділи, а на фронті за останні декілька тижнів суттєвих змін не було. Незважаючи на чисельну перевагу росіян, армія України готова протистояти окупантам.

"Ви бачите, що останні декілька тижнів ситуація кардинально не змінюється, ми не здаємо жодного сантиметра землі. Це свідчить про те, що в кількісному складі ми поступаємося Росії, але менше з тим, ЗСУ готові до всіх цих сценаріїв і мужньо захищають Україну", - підкреслила Ганна Маляр.

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Війна Росії проти України

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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