Ракета влетіла в казарму російських загарбників у Херсоні: в будівлі були ФСБшники - Стерненко

За попередніми даними, в будівлі перебувало близько 200 осіб.
Українські військові 2 вересня ударили по ще одній базі російських загарбників у тимчасово підконтрольному їм Херсоні
У соцмережах місцеві жителі опублікували відео, на якому чути звуки вибухів в районі місця події.
Як повідомляється, ракетному обстрілу піддався гуртожиток школи поліції на вулиці Кольцова, в якому розташувалися російські війська. За деякими даними, там могли перебувати близько 200 солдатів.
Також в мережі пишуть, що "за деякими даними сюди заселилися кадирівці. Напевно виселятися вже не будуть."
Крім того, оприлюднено також фото з наслідками удару. На ньому видно, що верхні поверхи будівлі в результаті прильотів були знищені.
За даними активіста Сергія Стерненка, в гуртожитку школи поліції в Херсоні могли перебувати співробітники ФСБ.
"Місцеві мені це підтверджують: їх там багато повинно було бути, і ФСБ і військові, їх туди місяць тому приблизно автобусами завозили", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога - у Нововоскресенському на Херсонщині.
Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі і системам ППО в Новій Каховці.
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