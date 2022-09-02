Ракета влетіла в казарму російських загарбників у Херсоні: в будівлі були ФСБшники - Стерненко

Ракета влетіла в казарму російських загарбників у Херсоні / скріншот, соцмережі

Українські військові 2 вересня ударили по ще одній базі російських загарбників у тимчасово підконтрольному їм Херсоні

У соцмережах місцеві жителі опублікували відео, на якому чути звуки вибухів в районі місця події.

Як повідомляється, ракетному обстрілу піддався гуртожиток школи поліції на вулиці Кольцова, в якому розташувалися російські війська. За деякими даними, там могли перебувати близько 200 солдатів.

Також в мережі пишуть, що "за деякими даними сюди заселилися кадирівці. Напевно виселятися вже не будуть."

Крім того, оприлюднено також фото з наслідками удару. На ньому видно, що верхні поверхи будівлі в результаті прильотів були знищені.

За даними активіста Сергія Стерненка, в гуртожитку школи поліції в Херсоні могли перебувати співробітники ФСБ.

"Місцеві мені це підтверджують: їх там багато повинно було бути, і ФСБ і військові, їх туди місяць тому приблизно автобусами завозили", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога - у Нововоскресенському на Херсонщині.

Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі і системам ППО в Новій Каховці.

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