ЗСУ просунулися у Харківській області та закріпилися на звільнених територіях

Армія України на Харківщині просунулася вглиб оборони російських військ / Фото УНІАН

Сили оборони України змогли просунутися вглиб оборони окупаційних військ Росії у Харківській області та закріпилися на територіях, які вдалося звільнити. Загарбники не проводять активних бойових дій в регіоні, але намагаються утриматися на зайнятих позиціях. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

На брифінгу Міноборони у четвер, 4 серпня, він розповів про те, що ЗСУ вдалося досягти певного тактичного просування на фронті у Харківській області.

За його словами, на даному напрямку ворог активно не атакує. Намагається утримати окуповані раніше території.

"На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається утримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулися вглиб оборони противника та закріпилися на звільнених територіях", - підкреслив Олексій Громов.

Ситуація у Харківській області

У американському Інституті вивчення війни раніше заявили, що президент РФ Володимир Путін, можливо, дав команду російським військам окупувати Харків. На думку фахівців, загарбники у Балаклії та Великій Комишувасі можуть будувати плацдарм для подальшого наступу на місто.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію з загрозою наступу Росії на Харків, сказала, що ЗСУ розглядають будь-які подальші сценарії агресії ворога. За словами, Маляр, в рамках підготовки до таких варіантів розвитку подій створюються резерви і будуються фортифікаційні споруди.

"Підготовка на всіх напрямках однакова, вона полягає у створенні резервів, це і створення системи інженерних фортифікаційних споруд. Важливу роль відіграє і місцева влада. Безумовно, ми постійно кажемо, що розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і готуємося до всіх цих сценаріїв", - підкреслила заступниця міністра оборони.

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