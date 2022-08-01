Путін, можливо, наказав військам взяти Харків та область - ISW

Путін, Харків / скріншот

Російська армія, ймовірно, створює умови для проведення наступу на захід у напрямку Харківської області або в бік Харкова.

За інформацією американського Інституту дослідження війни (ISW), російські війська протягом декількох місяців утримували позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарм для наступальної операції.

Росіяни можуть використовувати свої позиції в районі Балаклії, щоб відновити штурм Харкова з південного сходу. Вкрай малоймовірно, що російські сили захоплять Харківська область або Харків, враховуючи темпи просування Росії на Донбасі та проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

Аналітики раніше припускали, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти Харків і неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Російські сили також можуть проводити провокаційні атаки, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ.

читайте також"Привіт, Бог! Врятуй Харків": українців до сліз зворушила записка хлопчика в соборі в АвстріїНагадаємо, що російські окупаційні війська не припиняють обстріли Харкова. Рано вранці 30 липня російські війська завдали два ракетних удари по місту. Був "приліт" в Слобідський район.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, перший "приліт" був близько третьої години ночі.

Також повідомлялося, що російські окупанти під ранок 29 липня вдарили ракетами по центральній частині Харкова. У місті були зафіксовані два" Прильоти " - в двоповерховий будинок і в будівлю одного з вищих навчальних закладів.

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