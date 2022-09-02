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Мінус 5 складів, пункт управління і 100 окупантів: авіація завдала 18 ударів по армії РФ на Півдні

2 вересня 2022, 06:49

Було знищено 5 складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Вражено пункт управління безпілотниками і поромну переправу.

Українська авіація, розбитий танк РФ
Українська авіація завдала 18 ударів по окупантах / Фото УНІАН

Збройні Сили України завдали потужного удару по окупантах на Півдні, в результаті було знищено багато живої сили й техніки ворога. Також "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, авіація завдала 18 ударів по командних та опорних пунктах, складах з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та логістично-транспортним потужностям росіян.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацювали низку вогневих завдань по 9 пунктам управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони і по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським і Дар'ївським мостами", - йдеться в повідомленні.

Видео дня

За підсумками бойового дня втрати путінської армії склали:

  • 102 солдатів;
  • 6 танків;
  • гаубиця "Мста-Б";
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • мобільний 120 мм міномет;
  • 8 одиниць авто-бронетехніки.

Крім цього, знищено 5 складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Вражений пункт управління безпілотниками в районі Правдино і поромна переправа біля Козацького.

Як повідомляв Главред, захисники України 29 серпня завдали ударів по російським окупантах на Півдні. Було знищено три склади боєприпасів, переправу через Дніпро і багато живої сили і техніки ворога.

Збройні Сили України 28 серпня завдали вісім ударів авіацією в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетрівки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового на Півдні та знищили живу силу і техніку ворога. Був ліквідований 41 російський окупант. Також знищено багато техніки окупантів.

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