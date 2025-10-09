Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

Російські окупанти перекинули сили з-під Покровська для наступу на Дніпропетровську область.

РФ стягує сили для наступу на Дніпропетровщину / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що відомо:

РФ стягує сили для наступу на Дніпропетровську область

РФ перекинула на Дніпропетровський напрямок одну дивізію і чотири бригади

Росія готується до наступу на Дніпропетровську область. РФ перекидає війська з-під Покровська. Про це заявив OSINT-аналітик Unit Observer у соцмережі Х.

Зазначається, що з південної частини Покровська окупанти перекинули 90-ту танкову дивізію на південь від Іванівки-Новопавлівки. У напрямку Новопавлівки було перекинуто 35-ту, 55-ту, 74-ту і 137-ту бригади.

"Тільки 15-та, 30-та бригади і частини 27-ї дивізії залишаються на південь від Покровська", - акцентував він.

РФ стягує сили для наступу на Дніпропетровську область / фото: X/Unit Observer

Загроза появи проблем оперативного масштабу

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що наразі на Сіверському та Лиманському напрямках дуже важка ситуація. Через штурми окупантів навколо Сіверська утворилася велика "сіра" зона. Активні наступальні дії росіяни продовжують у напрямку Ямполя.

"На обох напрямках окупанти намагаються просочуватися через лісові масиви, у яких у них поки що виходить тільки дуже добре вмирати + вони використовують одноразових пілотів БпЛА, яких підсаджують на одні позиції з піхотою переднього краю", - наголосив лейтенант.

Він додав, що провал на цьому напрямку може створити проблеми оперативного масштабу.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.

Крім того, воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, що командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута заявив, що Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ.

