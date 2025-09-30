Рус
Далекобійні артсистеми КНДР злетіли в повітря: деталі потужного удару ЗСУ

Олексій Тесля
30 вересня 2025, 20:26
Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.
Кока-кола.
На фронті знищено артсистеми Koksan / Колаж Главред, фото УНІАН, скріншот

Головне:

  • Знищено на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР
  • САУ окупантів знешкоджено у взаємодії з підрозділами Сил оборони

Бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР.

Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем, йдеться в повідомленні СБС.

Зазначається, що північнокорейські самохідні артилерійські установки Koksan були знищені на Луганщині та на Запоріжжі.

Зазначимо, що влучними скиданнями з безпілотників українські військові розгромили три ворожі установки, а одну САУ окупантів знешкоджено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

"САУ Koksan - це північнокорейська 170-мм установка, яка входить до числа найбільш далекобійних артсистем у світі", - повідомляють бійці ЗСУ.

Дивіться відео - удари по артсистемах із КНДР:

РФ може отримати від КНДР нові ракети: важливе попередження

РФ надає допомогу Північній Кореї в удосконаленні балістичних ракет KN-23, які згодом використовуються для ударів по Україні. Про це повідомляє видання The Times, посилаючись на високопоставленого представника Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, під час першого застосування цих північнокорейських ракет на українській території вони показали вкрай низьку точність, відхиляючись від цілей на кілька миль. Однак відтоді точність значно зросла - тепер похибка становить лише кілька сотень метрів.

Раніше повідомлялося про те, що групи військових із КНДР розгортають біля українського кордону. Розвідники фіксують багатотисячне угруповання північнокорейців у сусідніх з Україною областях РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що близько половини військових з Північної Кореї, які були перекинуті до Курської області Росії, ймовірно, знищені, дістали поранення або пропали безвісти. Загальні втрати КНДР становлять понад 6000 солдатів.

Як повідомлялося, під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим лідер КНДР Кім Чен Ин запевнив свого російського колегу, що Пхеньян підтримає все, що Москва робитиме у війні проти України.

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.

СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".

Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.

До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

новини КНДР війна Росії та України Сили безпілотних систем
