Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині та найважчий напрямок на Донбасі

Найважчі бої точаться в напрямку Покровського на Донеччині. Російські війська атакують і на півночі Харківської області в районах Вовчанська та Липців. Воїни Сил оборони відбивають атаки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час свого вечірнього відеозвернення в неділю, 26 травня, він розповів, що найважчий напрямок на фронті - Покровське Донецької області.
"Сьогодні говорив із генералом Сирським (головнокомандувачем ЗСУ). За цей день найгарячіший напрямок - Покровське в Донецькій області", - сказав глава держави.
Також він додав, що ворог активно атакує і на півночі Харківської області, в районах Вовчанська та Липців.
"Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу - стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні", - наголосив Володимир Зеленський.
Що відомо про місто Вовчанськ?
Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів.
В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.
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Згідно з даними Генштабу на вечір 26 травня, 19:39, окупанти РФ намагаються поліпшити становище в районах Вовчанська та Липців. Ворог активно застосовує кориговані авіабомби.
"На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення в районах Вовчанська та Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули вже 22 керовані авіабомби", - сказано в повідомленні.
Наступ військ РФ на півночі Харківської області провалюється, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії. На думку аналітиків, ворог не зміг створити "буферну зону" і навряд чи здатний досягти серйозних проривів найближчими днями.
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