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Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині та найважчий напрямок на Донбасі

Андрій Ганчук
26 травня 2024, 21:14
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На полі бою все вирішують сміливість і стійкість українських бійців, які відбивають атаки російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, ЗСУ
ЗСУ стримують атаки російських окупантів на фронті - Зеленський / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента

Найважчі бої точаться в напрямку Покровського на Донеччині. Російські війська атакують і на півночі Харківської області в районах Вовчанська та Липців. Воїни Сил оборони відбивають атаки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення в неділю, 26 травня, він розповів, що найважчий напрямок на фронті - Покровське Донецької області.

"Сьогодні говорив із генералом Сирським (головнокомандувачем ЗСУ). За цей день найгарячіший напрямок - Покровське в Донецькій області", - сказав глава держави.

відео дня

Також він додав, що ворог активно атакує і на півночі Харківської області, в районах Вовчанська та Липців.

"Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу - стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні", - наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про місто Вовчанськ?

Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів.

В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Бійці ЗСУ готові знищувати установки, якими війська Росії б'ють по Харкову, вважає командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Для цього потрібно, щоб Сполучені Штати та інші країни-партнери зняли своє табу на удари іноземною зброєю по території РФ.

Згідно з даними Генштабу на вечір 26 травня, 19:39, окупанти РФ намагаються поліпшити становище в районах Вовчанська та Липців. Ворог активно застосовує кориговані авіабомби.

"На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення в районах Вовчанська та Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули вже 22 керовані авіабомби", - сказано в повідомленні.

Наступ військ РФ на півночі Харківської області провалюється, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії. На думку аналітиків, ворог не зміг створити "буферну зону" і навряд чи здатний досягти серйозних проривів найближчими днями.

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