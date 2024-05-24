Путін вибухнув "умовою" завершення війни

Глава Кремля Володимир Путін має намір продовжувати агресивну війну проти України, якщо Китай і Захід не відреагують на його так звану ініціативу.

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Путін вибухнув ультиматумом Україні та Заходу / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін, мовляв, готовий припинити війну проти України. Він "виступає" за перемовини, які передбачають збереження за загарбниками окупованих станом на зараз територій. Якщо таку "умову" не прийме Китай і Захід, Путін має намір воювати далі.

Як повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в РФ, Путін прагне заморозки розв'язаної проти України війни.

"Путін може воювати стільки, скільки потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню - до заморожування війни", - сказав один з інсайдерів, який нібито працював із Путіним і "знає" про розмови у Кремлі.

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Рупор Кремля Дмитро Пєсков, зі свого боку, сказав, що Росія нібито "відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей і що країна не хоче вічної війни"

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) — британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

"Достатньо, щоб продати перемогу російському народу"

Також джерела журналістів стверджують, що Путін налаштований на заморозку війни, оскільки не готовий проводити нову мобілізацію. Окупації територій України в нинішньому вигляді "достатньо, щоб продати перемогу російському народу".

"Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас, а ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор у Крим, і це правда", - каже співрозмовник німецького інформагентства.

Позиція України щодо сценарію заморозки війни - головні новини:

Україна не може дозволити собі сценарій заморозки війни, сказав президент Володимир Зеленський. Такий крок означав би, що воювати доведеться майбутнім поколінням українців.

Не можна йти на заморозку війни, інакше Путін скористається паузою і знову нападе, зазначив Володимир Зеленський. Наразі Росія має проблеми з ракетами, снарядами та військовими, тому їй потрібна "перерва" перед повторенням військової агресії.

ЗСУ потрібно зробити "великий технологічний прорив", щоб не допустити заморожування війни, вважає підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі. На його думку, армії України потрібно зробити ставку на системи РЕБ, безпілотники і бойові літаки.

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