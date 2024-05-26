ЗСУ готові знищити установки, якими РФ б'є по Харкову: названо умову

Сили оборони України знають, де розташована ворожа артилерія і зенітні ракетні комплекси С-300/400, сказав військовослужбовець Юрій Федоренко.

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За 3-4 тижні табу на удари зброєю Заходу по Росії може бути знято - військовий / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Бійці ЗСУ готові знищити зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, артилерію та іншу військову техніку російських окупантів, якими ворог завдає ударів по Харкову. Заважає позиція США та інших союзників, які забороняють наносити удари своєю зброєю по території агресора Росії. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що українські військові знають, де розташовані вогневі точки ворога.

"Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його центрів, де він концентрує легкоброньовану та броньовану техніку, певні артилерійські засоби та, що основне, це засоби протиповітряної оборони і системи С-300, С-400, якими щодня руйнує Харків. Тобто Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів", - пояснив ситуацію військовий. відео дня

Згідно з його прогнозом, за декілька тижнів Україна отримає можливість знищувати ворожі вогневі засоби. Дипломати працюють над цим питанням.

"Я думаю, що 3-4 тижні, і ми доб'ємося того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати (по території Росії - ред.)", - підкреслив Юрій Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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