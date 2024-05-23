УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу

Руслана Заклінська
23 травня 2024, 18:52оновлено 23 травня, 19:56
222
Міжнародні санкції проти економіки Росії показали неоднозначні результати, оскільки Москва вдається маневрувати навколо них.
Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу
The Hill розкрив прагнення Москви / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема бригада морської піхоти

Війна в Україні преходить у критичну фазу. ЗСУ намагаються відвоювати окуповані РФ території, водночас Росія не відмовляється від нових територіальних завоювань. Про це йдеться у матеріалі The Hill.

"Київ розгортає нову західну військову допомогу, щоб побудувати міцну оборону та повернути російські здобутки на полі бою. Водночас Москва прагне подальших територіальних завоювань, збільшуючи своє військове виробництво за рахунок доходів від експорту енергоносії та обходячи міжнародні санкції", - зазначили у виданні.

Для держав Заходу пріоритетом стає закриття лазівок у санкціях, які дозволяють Росії підтримувати свою "військову машину". Також пріоритетним залишається постачання Україні необхідної військової допомоги.

відео дня

"Міжнародні санкції проти економіки Росії показали неоднозначні результати. Це тому, що Москва маневрує навколо них, переважно за допомогою інших авторитарних режимів. Уникнення санкцій відбувається у двох основних формах: торгівля підсанкційними продуктами з Росією та купівля підсанкційних товарів російського експорту", - йдеться у матеріалі.

Що таке The Hill?

The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

Санкції проти РФ - новини за темою

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, вважає, що Європа не вживає необхідних заходів для закриття лазівок, які дозволяють Росії обходити міжнародні санкції. Він стверджує, що багато західних компаній продовжують працювати в Росії, платять податки, які використовуються для фінансування війни в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни стверджується, що Росія обходить санкції та закуповує західні деталі для своїх військових літаків. Зокрема, "Ростех" - "Яковлєв" придбав військову техніку за кордоном на суму майже 500 мільйонів доларів США, включаючи компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів.

Як повідомляв Главред, суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Судді не визнали достатньо обґрунтованими підстави для їх включення до санкційного списку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Грача" посадили на "вічну стоянку": ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

"Грача" посадили на "вічну стоянку": ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

19:54 Україна
Чи вийшли українські військові з Кринок: у ЗСУ зробили важливу заяву

Чи вийшли українські військові з Кринок: у ЗСУ зробили важливу заяву

19:40 Україна
"Намір окупантів зрозумілий": Зеленський розкрив деталі засідання Ставки

"Намір окупантів зрозумілий": Зеленський розкрив деталі засідання Ставки

19:36 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Спасибі, росіяни : Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву 95213

"Спасибі, росіяни": Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа 24692

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька 14166

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька

Путініста Стаса Михайлова прибирають зі сцени через Пугачову - деталі 12557

Путініста Стаса Михайлова прибирають зі сцени через Пугачову - деталі

Последние новости

20:04

Віталій Козловський охрестив тримісячного сина - перше фото з таїнства

19:54

"Грача" посадили на "вічну стоянку": ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

19:40

Чи вийшли українські військові з Кринок: у ЗСУ зробили важливу заяву

19:36

"Намір окупантів зрозумілий": Зеленський розкрив деталі засідання Ставки

19:36

В Україну йде похолодання і потужні грози: де буде штормовий вітер

Путін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – ЕйдманПутін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – Ейдман
19:20

Довели: опальному синові Орбакайте стало погано

19:13

Графіки відключення світла 24 травня: у яких областях не буде електроенергії

19:03

Як правильно казати – "Хто крайній?" чи "Хто останній?": яку помилку ми часто робимоВидео

18:54

Оля Цибульська розкрила секрет особистого життя розлученої Камалії

Реклама
18:52

Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу

18:46

Як відмити руки від шовковиці: дієві методи, які легко очистять шкіруВидео

18:33

Виселення і 5 тисяч євро штрафу: чому в Німеччині не можна приймати душ вночіВидео

18:09

Кидає найбільш підготовлені підрозділи: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ - Сирський

17:31

Росія може провести "турбуючу" операцію на Сумщині: Черник розкрив плани ворога

17:30

Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт – Сунгуровський

17:09

Атака на воєнну галузь: ГУР наробили шуму в російському Татарстані - джерела

17:03

Олександр Усик зніметься в голлівудському кіно зі "Скелею" Джонсоном

16:59

"Як граф Дракула": в ГУР зробили заяву щодо розташування бункерів Путіна

16:44

ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині - молодший сержант ЗСУ

16:34

Місячний календар стрижок на червень 2024: найкращі дні для перетворення

Реклама
16:29

Стане справжнім оберегом від усього: що потрібно зробити 24 травня - прикмети дня

16:27

Росіяни застрягли у вуличних боях за Вовчанськ: Сирський розкрив ситуацію на ХарківщиніФото

16:21

Про майонез забудете назавжди: шикарний рецепт салату з 2 інгредієнтівВидео

16:04

Зірка "Службового роману" опинилася у важкому стані

16:03

Литиме, як з відра: Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату

15:37

Реанімація, півгодини зупинки серця: 58-річний Віктор Павлік переніс операцію

15:30

Нікого не присоромлюю, "але": Кулеба звернувся до союзників після нової атаки РФ

15:27

Дженніфер Лопес жорстко відповіла репортерові за незручне запитанняВидео

15:23

"Путіну було неприємно": Ейдман описав проблеми в армії РФ

15:19

За Тайвань не заступиться ніхтомнение

14:37

У Криму знищили останнього носія "Калібрів": розвідка Британії назвала наслідки

14:36

Маша Єфросиніна сміливо показала свою фігуру і жорстко відповіла хейтерам

14:23

На Харкові не зупиняться: військовий розповів, скільки триватиме наступ ворога

14:21

В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди

14:20

Китай пригрозив Тайваню та почав навчання військ: ЗМІ назвали дату початку війни

14:05

Місячний календар на червень 2024: найкращі дні для поїздок і лікування

13:51

Відома співачка на тлі чуток про важку залежність зробила важливе зізнання

13:39

"Не наступ на Харків": в ГУР назвали справжню ціль операції РФ на Харківщині

13:29

Кого може затримати поліція та відправити до ТЦК: пояснення юриста

13:19

ЗСУ під Куп'янськом посилюють оборону: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

Реклама
13:10

1+1 media анонсує міжнародну онлайн-конференцію з медіаграмотності: реєстрацію відкрито

13:08

"Надзвичайно жорстока атака": РФ атакувала Харківщину 15 ракетами - ЗеленськийФото

12:26

Відомий російський артист-путініст образив Пугачову і Галкіна - що трапилося

12:18

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька

12:14

Операція "Майдан-3" та падіння Іл-76: в розвідці розкрили плани РФ на липень

12:07

У РФ затримали заступника Герасимова: його підозрюють в отриманні великого хабара

12:00

Ганьба чи справедливість: чим для України небезпечний скандал з МКС і до чого тут РФ

11:59

Ейдман розкрив, заради чого насправді в Україні загинуло півмільйона росіян

11:57

Злетить чи втримається на рівні 40 гривень: курс долара на червень – прогноз

11:38

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти