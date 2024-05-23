Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу

Міжнародні санкції проти економіки Росії показали неоднозначні результати, оскільки Москва вдається маневрувати навколо них.

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The Hill розкрив прагнення Москви / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема бригада морської піхоти

Війна в Україні преходить у критичну фазу. ЗСУ намагаються відвоювати окуповані РФ території, водночас Росія не відмовляється від нових територіальних завоювань. Про це йдеться у матеріалі The Hill.

"Київ розгортає нову західну військову допомогу, щоб побудувати міцну оборону та повернути російські здобутки на полі бою. Водночас Москва прагне подальших територіальних завоювань, збільшуючи своє військове виробництво за рахунок доходів від експорту енергоносії та обходячи міжнародні санкції", - зазначили у виданні.

Для держав Заходу пріоритетом стає закриття лазівок у санкціях, які дозволяють Росії підтримувати свою "військову машину". Також пріоритетним залишається постачання Україні необхідної військової допомоги.

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"Міжнародні санкції проти економіки Росії показали неоднозначні результати. Це тому, що Москва маневрує навколо них, переважно за допомогою інших авторитарних режимів. Уникнення санкцій відбувається у двох основних формах: торгівля підсанкційними продуктами з Росією та купівля підсанкційних товарів російського експорту", - йдеться у матеріалі.

Що таке The Hill? The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

Санкції проти РФ - новини за темою

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, вважає, що Європа не вживає необхідних заходів для закриття лазівок, які дозволяють Росії обходити міжнародні санкції. Він стверджує, що багато західних компаній продовжують працювати в Росії, платять податки, які використовуються для фінансування війни в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни стверджується, що Росія обходить санкції та закуповує західні деталі для своїх військових літаків. Зокрема, "Ростех" - "Яковлєв" придбав військову техніку за кордоном на суму майже 500 мільйонів доларів США, включаючи компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів.

Як повідомляв Главред, суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Судді не визнали достатньо обґрунтованими підстави для їх включення до санкційного списку.

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