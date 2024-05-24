"Друг Путіна" в Європі раптом ткнув носом Росію через війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано вирішив вказати на слабкість російської окупаційної армії з точки зору геополітичних масштабів.

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Росія не нападе на НАТО, вона й Україну перемогти не може - Орбан / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Окупанти Росії виявилися недостатньо сильними для швидкої перемоги над Україною. Вони показали межі своїх можливостей і навряд чи здатні напасти на одну з країн НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомляє Reuters, угорський прем'єр, який вирізняється систематичним підіграванням агресору РФ і антиукраїнськими заявами, сказав, що у росіян недостатньо сил для перемоги над українцями.

"Російські військові ведуть серйозну і важку війну з українцями. Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б уже це зробили", - уточнив Орбан. відео дня

За словами прем'єра, військовий потенціал НАТО набагато вищий за військові можливості України, тому російський напад на одну з країн Альянсу - малоймовірний сценарій.

"Я не вважаю логічним, щоб Росія, яка навіть не може перемогти Україну, раптом прийшла і поглинула весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі", - наголосив Віктор Орбан.

Позиція Орбана щодо України - головні заяви:

Угорський прем'єр Віктор Орбан стабільно підіграє Росії. У квітні він зробив низку відповідних заяв. Наприклад, Орбан говорив, що Україна нібито припинить існування, якщо не буде фінансової допомоги від Заходу.

Крім того, Орбан критикував ідеї Заходу про війська НАТО в Україні. За його словами, владу в Європі, мовляв, захопили ліві провоєнні сили. Будапешт же нібито виступає за мир.

Також Орбан сказав, що Україна отримує від Заходу гроші, які нібито призначені для Угорщини. Він закликав до суттєвого зниження рівня фінансової підтримки Києву.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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